El Alimerka Oviedo Baloncesto, ante la visita del todopoderoso San Pablo Burgos: "Es una oportunidad"

Once victorias cuando quedan seis jornadas por disputarse es un botín que casi todos hubieran firmado en el Alimerka Oviedo Baloncesto cuando comenzó la temporada y que muchos ni soñaban cuando acabaron la primera vuelta con cinco victorias y con una dolorosa derrota ante el Odilo Cartagena en Pumarín. Al equipo de Javi Rodríguez, que recibe el domingo (12.30) al líder, el San Pablo Burgos, que lleva tan solo dos derrotas en toda la temporada, puede que le baste con una victoria más para conseguir el objetivo, la permanencia, y está empatado con otros tres equipos en la pelea por la novena plaza, la última que da acceso al play-off de ascenso.

Estos datos, sin embargo, no ocultan que la derrota (80-73) del sábado en la cancha del Alega Cantabria, un rival directo ante el que se podía haber dejado la permanencia prácticamente asegurada, unida a la salida de Mikel Sanz con destino al Força Lleida, de la ACB, han dejado un regusto amargo en Pumarín, donde la plantilla y el cuerpo técnico quieren ser ambiciosos y competir a buen nivel hasta el final.

Fernando García, director general del club, huye de quejas y lamentos y considera que están perfectamente preparados para, con la plantilla actual, culminar el camino hacia la permanencia. "El balance hasta ahora es muy positivo, estamos en el puesto en el que tenemos que estar, llevamos mucho camino hecho, el objetivo es la permanencia y estamos en buena situación para conseguirla, pero todavía nos queda por hacer y lo que tenemos que hacer es ganar partidos", explica.

La salida de Sanz, reconoce García, no fue un plato de buen gusto, aunque considera que tienen "armas" de sobra: "Estábamos en el mejor momento de la temporada y está claro que tocar cualquier cosa cuando estás así no es del agrado de nadie, pero una vez que le llegó la oferta poco más puede hacer el club y, además, tenemos armas para ser competitivos los que estamos". Además, esta salida pone de nuevo el foco en el crecimiento que experimentan los jugadores que fichan por el OCB: "Muchos de los que han posado por aquí han tenido al club como un trampolín, eso no quita que sean situaciones complejas cuando ya no puedes hacer nada, pero insisto que somos de sobra con los que somos", añade Fernando García.

La del domingo ante San Pablo es para el OCB "una oportunidad". "Si somos capaces de ceñirnos al plan de partido tendremos esa oportunidad", añade García. Una de las últimas ocasiones también para ver un partido del OCB en Pumarín: "Nos quedan cuatro, cuatro en liga regular, en agosto esperamos empezar en el Palacio y esta temporada, pase lo que pase, acabaremos en Pumarín".

