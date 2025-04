Este jugador del Avilés se prepara para el mejor momento de la temporada: "Veo a la gente muy ilusionada"

Mecerreyes sonríe con la ilusión de un niño de Avilés que se cerca de vivir algo inolvidable. "El año del casi ascenso me pilló en Madrid y solo pude venir al último partido. Me daba una envidia increíble lo que estaba pasando aquí. Ahora la gente se está ilusionando, vemos que cada vez viene más gente. Ojalá todo acabe como queremos todos", reconoce el centrocampista. Por él no será. El avilesino anotó el tanto de la sentencia ante el Marino y ahora ya pone el ojo en el Escobedo, partido para el que pide el apoyo de la afición. "A ver si ahora, que llega la Semana Santa y la gente está más animada, ese ambiente se traslada a la grada", apunta.

Su gol en Miramar estuvo cerca de convertirse en un penalti a favor. "Me tocaba bloquear a Morcillo y empezó a agarrarme, yo creo que me estaba haciendo falta. Conseguí quedarme medio estable y tuve la suerte de que Gete me puso un balón buenísimo", narra el centrocampista, que destaca la fiabilidad defensiva del equipo en las últimas jornadas, clave para el buen momento que están viviendo. "Tener la portería a cero es importantísimo, porque arriba tenemos mucho potencial", destaca Mecerreyes, que recuerda el reto que les puso Rozada en enero, "ser el equipo menos goleado de la segunda vuelta".

Desde que se recuperó de su última lesión el avilesino está siendo una pieza muy útil para Rozada. Mecerreyes va modificando su posición según defienda o ataque su equipo, pasando de estar en banda derecha cuando el equipo no tiene balón a formar parte del trivote junto a Gete y Bautista cuando dominan la pelota. "Todo lo que sea ayudar al equipo lo haré contento", asegura el blanquiazul, que no se moja sobre su posible titularidad ante el Escobedo. "Somos cuatro para jugar por dentro, estamos todos a un gran nivel y juegue el que juegue lo hará bien. Es uno de los motivos por los que ahora estamos tan bien, estamos todos enchufados", subraya.

No está siendo una temporada sencilla para Mecerreyes. Tras pasar por una rotura de isquiotibial y recuperarse de un tumor testicular, el asturiano está reencontrándose con su mejor versión. "Llevo un par de meses entrenándome bien y cogiendo ritmo físico. Es lo que más noto para estar a buen nivel", señala el avilesino, cada vez más protagonista en un Avilés que quiere que vaya "partido a partido". "Las sensaciones son buenas, hay ilusión, pero no debemos mirar más allá, porque matemáticamente no hay nada hecho", detalla el blanquiazul que, eso sí, no esconde la ilusión que siente con el momento del club. "Ves a la gente apoyándote desde la grada y da mucha fuerza", afirma. Ahora, además, el Suárez Puerta jugará un papel clave, ya que vienen dos encuentros seguidos como local. "Es buena época, en Semana Santa, los días duran más, ves a la gente más contenta… A ver si se junta todo un poco para generar algo especial en estas últimas semanas", desea. Como avilesino, él también siente esa ilusión por hacer cosas grandes con el Avilés.