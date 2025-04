Javi Rozada, tras el partidazo de infarto ante el Escobedo: "Al descanso toqué las teclas emocionales de los jugadores, era lo que hacía falta"

Javi Rozada, entrenador del Avilés, puso en valor la victoria de su equipo ante el Escobedo (4-3), un encuentro que se decidió tras el descanso porque "hacía falta un cambio a nivel emocional".

Análisis del partido. “Sabíamos que sería un partido duro, son la revelación de la liga. Es un equipo que encaja poquísimo. Es cierto que mete pocos goles, pero venían en racha. Me gustó como empezó el equipo, con personalidad. Arrancamos bien, interpretando bien los espacios, aunque nos faltó un poco de profundidad. También nos faltó un poco de corazón en la primera mitad. Cuando nos metieron el gol, en la primera ocasión que tuvieron, empezamos a tener muchas dudas. Al equipo le costó mucho conectarse y al descanso tuvimos que ajustar. El equipo no se merecía estar sufriendo. El segundo tiempo ha sido un espectáculo. Ha sido una avalancha contra un muy buen equipo”.

El cambio de Viti por Osky al descanso. “Fue porque Osky tuvo un dolor en el pecho. Le han tenido que hacer un electro, estaba sangrando por la nariz y no se sabía por qué. No estaba para continuar, el cambio no fue por un tema táctico”.

Los ajustes al descanso. “Toque las teclas emocionales de los jugadores. Más que un tema táctico, la corrección fue a nivel emocional. El equipo necesitaba un cambio, que sacasen el corazón… También reforzamos el plan de partido, hicimos lo que teníamos pensado antes de arrancar el duelo”.

La segunda parte del Avilés. “Santamaría estuvo muy bien, igual que Isi Ros, Soler, Natalio… Natalio hizo una gran segunda parte, tocando mucho balón”.

Las rotaciones. “No hemos dado descanso a nadie, aquí no hay descansos. Los que han jugado es porque consideramos que están mejor para ganar el partido. Solo pensamos en competir. Hoy creíamos que este era el mejor once para ganar”.

Primera titularidad de Edu Cortina. “Lo vi bien. Llevaba sin ser titular desde el partido ante el Manchego. El encuentro se puso complicado, pero le mete al partido lo que me gusta”.

Los últimos dos goles. “No me han gustado nada, no podemos tener esas desconexiones. Mañana lo hablaremos y lo corregiremos”.

Si ganan al Langreo se aseguran el play-off. “El partido del miércoles en un derbi vital. Ahora vamos a descansar para preparar esa final”.