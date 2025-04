Santamaría le pone la corona al "Rey del Norte": victoria del Avilés en un partido de infarto ante el Escobedo (4-3)

Antes de ir a Miramar Santamaría comentaba que tenía ganas de volver a ver puerta tras sufrir varios problemas de lesiones. En Luanco ya mojó, pero su mayor exhibición con la camiseta del Avilés estaba reservada para hoy. El gijonés se echó el equipo a la espalda para, con un doblete y un penalti provocado, conseguir que los blanquiazules remontasen ante un combativo Escobedo. Los avilesinos inician de la mejor manera una de las semanas más complicadas del año, con tres partidos en siete días, y meten presión al Ávila, su gran rival por la tercera plaza.

Esta no es una semana cualquiera, con tres partidos en siete días, y por ello Rozada apostó por hacer rotaciones en su once. Por primera vez esta temporada, tras recuperarse por completo de todos los problemas físicos que han lastrado del año, Edu Cortina arrancó el encuentro de inicio en el centro de la zaga, acompañando a Kevin Bautista. Natalio también volvió al once tras dos meses y Osky fue el encargado del lateral izquierdo en detrimento de Viti.

A pesar de las novedades, los primeros minutos del Avilés fueron muy buenos. Dominadores con pelota, los blanquiazules trataban de hacer daño por su banda izquierda, con un Nico Fernández especialmente eléctrico. Eso sí, faltaba una pequeña chipa que permitiese conectar las bandas con la punta del ataque. El Escobedo, por su parte, avisó de su peligro en el minuto 15, con un gran contragolpe tras un córner avilesino que a punto estuvo de costar un disgusto.

Avilés 4 3 Escobedo 0-1, min. 24: Edu Fontán. 1-1, min. 47: Santamaría. 2-1, min. 54: Santamaría. 3-1, min. 65: Natalio, de penalti. 3-2, min. 76: Gandarillas. 4-2, min. 89: Isi Ros, de penalti. 4-3, min. 93: Aarón. Alineación Avilés Álvaro Fernández (1);

Soler (1), Babin (2), Josín Martínez (1), Osky (1);

Nico Fernández (2), Cortina (1), Bautista (1), Isi Ros (2);

Natalio (1), Santamaría (3) CAMBIOS Viti (1) por Osky, min. 46. Gete (1) por Cortina, min. 59. Alarcón (1) por Nico Fernández, min. 63. Momoh (1) por Natalio, min. 63. Mecerreyes (s. c.) por Santamaría, min. 80. Alineación Escobedo Laro Gómez (1);

Adrián Cagigal (1), Ademán (1), Espinosa (1), Fermín (2);

Gandarillas (2), Bastante (1), Javi Morales (1), Peña (1);

Aarón (1), Edu Fontán (2) CAMBIOS Víctor Ruiz (1) por Espinosa, min. 69. Jay Romero (1) por Peña, min. 69. Nacho (s. c.) por Edu Fontán, min. 80. Izan (s. c.) por Javi Morales, min. 80. Picón (s. c.) por Adrián Cagigal, min. 84.

Altuna Paguey (País Vasco). Amonestó al local Viti y Soler y a los visitantes Ademán, Cagigal y Bastante. Román Suárez Puerta

Los cántabros avisaron, pero a la segunda ya no perdonaron. Tras botar un córner en corto Fermín, capitán de los rivales, colgó un gran balón al centro del área. Edu Fontán se comió a Osky, su marcador, y de cabeza pilló a contrapié a Álvaro Fernández, que nada pudo hacer.

A ese tanto en contra se sumaron los problemas del Avilés para iniciar jugada. El Escobedo hacía una excelente presión cuando los blanquiazules tenían que arrancar el juego desde su portería. Con un marcaje hombre a hombre, liberando tan solo a Soler en el costado derecho, el meta madrileño no era capaz de conectar con él, lanzando la pelota sin un destinatario claro. En una jugada así estuvieron muy cerca de ver puerta los cántabros, pero Josín salvó la acción cuando el balón se paseaba por el área.

Isi Ros quería liberar a su Avilés de esos problemas y, pasada la media hora, decidió echarse el equipo a la espalda. El murciano protagonizó varias jugadas individuales, con varios regates en la frontal del área, que inclinaron el campo en favor de los locales, pero seguía faltando ese balón al punto de penalti que pudiese ser rematado con facilidad. Santamaría y Natalio eran piezas que no acababan de juntarse con el resto de compañeros.

Santamaría cogió el testigo de Isi Ros y, nada más saltar de los vestuarios, demostró que este Avilés nunca se rinde. Antes los blanquiazules realizaron el primer cambio, sacando a Osky para colocar a Viti en el sector izquierdo. El delantero gijonés arrancó la jugada en el centro del camp, dándole la pelota al extremo murciano. Tras unos gambeteos, se la cedió a Soler, que entró como un avión por la banda. El centro del valenciano lo repelió el Escobedo, pero el "9" blanquiazul se sacó una volea para poner el empate en el marcador.

Esa no fue la última palabra de Santamaría. El Suárez Puerta empezó a rugir, espoleando a sus jugadores para que fuesen a por la remontada, algo que dio energías a las piernas avilesinas. Esta vez fue Natalio el encargado de asistir al gijonés que, aunque no remató como le hubiese gustado, remachó el pase atrás del capitán del Avilés y certificó la remontada.

Ya llevaba dos goles en su cuenta particular, pero Santamaría quería más. No pasaron ni diez minutos de su segunda diana cuando el gijonés protagonizó una arrancada que, para frenar, la defensa del Escobedo tuvo que cometer penalti. Natalio es un francotirador desde los once metros y no falló, dedicándole el tanto a Joaquín Alonso, delegado del club y leyenda blanquiazul cuya madre ha fallecido recientemente.

Eso sí, el Escobedo no se iba a rendir fácilmente. En el minuto 75, cuando alguno que otro ya daba la victoria por sentada, Fermín volvió a hacer acto de presencia, dándole el balón a Gandarillas, que remató al segundo palo para recortar distancias. Para tranquilizar al personal Isi Ros, cuando ya se rozaba el minuto 90, anotó de penalti, con una tranquilidad pasmosa, tras una jugada loca en el área.

No había tiempo ni para respirar, porque tras una desconexión tonta, el Escobedo volvió a recortar distancias en el marcador. Esta vez fue Aarón el autor del tanto a pase de Gandarillas.

"Que sí, que vamos a ascender", coreaba la grada del Suárez Puerta en los últimos compases del duelo. Este equipo da alas para que su afición pueda soñar. Por ahora el Avilés ha conseguido una gran victoria que da un golpe de energías para medirse este miércoles al Langreo. Ojalá el derbi regional sea tan espectacular como este.