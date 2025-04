Este es el "fichaje" que ha hecho el Avilés para cerrar la temporada

19 de mayo. Once meses hay que remontarse para ver la última titularidad de Edu Cortina, uno de los jugadores franquicia de este Avilés. Tras un año marcado por las lesiones, primero por su tobillo y después por la rodilla, el centrocampista ovetense volvió ayer a salir de inicio en el once de Javi Rozada, su gran valedor.

«Lo vi bien. Llevaba sin ser titular desde el partido ante el Manchego. El encuentro se puso complicado, pero le mete al partido lo que me gusta», destacó Rozada sobre el que es su reflejo sobre el campo. Y es que, a pesar de que hubo momentos donde estuvo en la rampa de salida, el entrenador del Avilés siempre ha confiado en el centrocampista y cree que puede ser una pieza clave para que los avilesinos consigan el ascenso.

Este año no está siendo nada fácil para Cortina. Tras operarse del ligamento de su tobillo, estuvo parado hasta la jornada 8. Tras ese fugaz regreso el ovetense empezó a sentir molestias en su rodilla, lo que le apartó de los terrenos de juego hasta la jornada 20. Con una paciencia y prudencia extrema, ahora puede convertirse en el gran fichaje del Avilés para el tramo final de temporada.

Ayer disputó 60 minutos a un gran nivel junto a Kevin Bautista. Viendo la carga de partidos que tiene el Avilés estos días, jugando ante Langreo y Rayo Cantabria, no se descarta que vuelve a la titularidad en una de las dos citas. Parece que Cortina empieza a ver a luz al final del túnel.