Un gran Alimerka Oviedo Baloncesto cae ante el potente líder de Primera FEB en un partido de alta tensión (72-78)

El Alimerka Oviedo Baloncesto compitió frente al San Pablo Burgos hasta donde le permitieron sus limitaciones y las circunstancias. Quizás, a pesar del ensañamiento arbitral, habiendo acertado algunos de los triples liberados de los que dispusieron para apretar aún más el marcador y con un porcentaje de tiros libres aceptable (metieron 13 de 22, solo un 59%), el equipo asturiano podía haberse jugado la victoria a cara o cruz en los últimos segundos. Pero si a ese desacierto le unes lo que perpetró el trío arbitral en el recinto ovetense, ganar a un equipo así se convierte en algo completamente imposible.

Una falta a Marc Martí cuando se había hecho con un rebote ofensivo, otra de Cosialls, al que persiguieron con encono, que solo se puede encontrar en la imaginación de esos que se supone que ponen orden en el partido, y otras acciones anteriores como la falta por hacer un tapón a Ike Nweke o la técnica que señalaron al Javi Rodríguez menos expresivo en mucho tiempo son solo unos pocos ejemplos de lo que se tuvo que soportar en Pumarín. Luego, para no dejar a nadie contento, echaron del campo a un Didac Cuevas, que insistió en sus protestas. Otro despropósito.

Los dos equipos estuvieron bien, los colegiados fueron, una vez más, los que estropearon el espectáculo. Algo tiene que hacer la Federación Española de Baloncesto con el estamento arbitral porque no es de recibo que el esfuerzo de clubes de Primera FEB como San Pablo Burgos, que ya roza el ascenso con todo el merecimiento, o el Alimerka Oviedo, que se está dejando la vida por mantener al equipo en la categoría, se vea recompensado con actuaciones que, pensando bien, solo se pueden achacar a un nivel ínfimo en comparación con el de los equipos a los que pitan.

El partido fue precioso, con un ambiente de excepción. Es una pasada recibir a una afición como la de San Pablo Burgos, que apoya con alegría y buen humor a su equipo y que tiene un comportamiento excepcional con el rival. La pancarta que lucía el espacio donde se concentraba la mayor parte de los aficionados rivales decía "Burgos es OCB". Es un detalle de agradecer. Y encima siendo un equipo que podía mirar por encima del hombro a los rivales por la espectacular temporada que están haciendo. Tienen el ascenso a la ACB en la mano y no se lo pueden merecer más. Solo dos derrotas en una liga como esta es una locura. Alguna culpa de ello seguro que la tiene el ovetense Jorge Álvarez, entrenador ayudante de Bruno Savignani, con el que está formando un tándem fantástico.

El primer cuarto reveló enseguida que se avecinaba una batalla que San Pablo Burgos no iba a lograr decantar por la vía rápida. En el primer cuarto, Oviedo aguantó el marcador a pesar de que el acierto no le estaba acompañando (acabó el duelo con un 7 de 27 en triples) y de que estaba desperdiciando algunas bandejas sencillas (18-22). El alto nivel defensivo que puso el OCB, siendo muy inteligente para frenar las amenazas de su rival, dentro de lo que podía, le permitió seguir en el partido. La primera victoria local fue que Burgos no estuviera cómodo.

En el segundo cuarto, con un plus más en defensa, provocado como otras veces por Cosialls, ese jugador capaz de cambiar el partido desde atrás, Oviedo empezó a meter al público aún más en el partido. Había mucho ruido. Era un día de los grandes. Empezaron a mover muy bien el balón los locales, a encontrar a Ike Nweke cerca del aro, y solo dos triplazos seguidos de Dani Diez, el gran protagonista del partido, llevaron a San Pablo a despegarse en el marcador (30-37). Pero no, no se iba a rendir Oviedo, que le echó casta para igualar la contienda al descanso (41-41).

En la segunda parte, el duelo comenzó condicionado por la tensión que fluía en el ambiente. Se produjo la expulsión de Didac Cuevas, y quizás tuvo ahí Oviedo una oportunidad de haberse despegado en el marcador, pero San Pablo tiene suficiente fondo de armario y todavía más experiencia como para navegar en estas aguas turbulentas, con jugadores como Pablo Almazán, que llevan ya muchas batallas a sus espaldas. Tampoco le ayudó nada Oviedo la lesión de Dan Duscak, sin duda la peor noticia del partido. El esloveno se retiró con una torcedura en el tobillo de la que mañana se sabrá algo más.

Al último cuarto se llegó con una ventaja de tres puntos para el equipo visitante (53-56) y con la sensación de que la victoria bailaba sobre el filo de una navaja sin saber bien de qué lado iba a caer. Entró el partido en un toma y daca y Cosislla tuvo la ocasión de empatar a falta de 4.18 para el final gracias a una canasta más personal. Falló el tiro libre (65-66). Castigó ese error rápido Dani Diez con otro triple, uno de esos que hacen año, que sientan como una puñalada. Además, a Oviedo ya no le permitieron seguir compitiendo. Faltas en ataque, faltas en defensa, Cosialls fuera al supuestamente cometer cinco personales y un esperpento que lo que consiguió, sobre todo, fue deslucir el final de una gran fiesta de baloncesto en la que Pumarín estuvo a la altura de un San Pablo Burgos cuya temporada difícilmente será superada alguna vez en la segunda categoría del baloncesto español.