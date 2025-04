Javi Rodríguez, técnico del Alimerka Oviedo Baloncestro, tras caer ante el líder San Pablo Burgos: "Solo pido que nos den las mismas oportunidades de ganar que al rival"

A Javi Rodríguez le cabrea que su equipo no haga lo que está planeado en un partido. Si eso sucede, es muy probable ver al entrenador gallego enfurecido. Más difícil es escucharlo es criticar el arbitraje de un partido, algo que en este caso sí que hizo tras lo vivido en Pumarín en el partido que el Alimerka Oviedo Baloncesto perdió ante el líder, el San Pablo Burgos. Primero por la técnica que le pitaron al poco de comenzar el partido: "Tengo un problema, que tengo los brazos largos, es un hándicap que tengo como entrenador, hago aspavientos pero nunca falto al respeto a los árbitros, me puedo quejar, pero realmente en esa jugada me ha sorprendido porque rápidamente me han pitado la técnica". Y, a continuación, la primera carga de profundidad: "Es lo que tiene entrenar al Oviedo Baloncesto, posiblemente".

El técnico gallego concedió que "no es fácil pitar en Pumarín, nuestro nivel de dureza e intensidad es elevado, pero es nuestra forma de entender el baloncesto y de poder competir". Y sí se frena a los de un lado que se frene también con los del otro: "Solo pido que se nos respete, no a mí, al club, que tengamos las mismas opciones siempre que el rival, y si el rival es mejor pues darle la enhorabuena. Solo pedimos eso, que se nos respeten como club y que tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos que el rival. San Pablo Burgos también juega duro e intenso, es la segunda mejor defensa de la Liga, pero por momentos han sido un poco tiquismiquis. Nunca hablo del arbitraje, hoy creo que es el día que más he hablado en mi vida, pero no es una excusa. Burgos ha sido justo ganador", sentenció.

A partir de ahí, Javi Rodríguez analizó el partido estando orgulloso de sus jugadores y eso para él es determinante: "Ha sido un partido precioso por intensidad, por energía, por ambiente, con nuestra afición, en nuestro campo, junto con su afición, un partido que ha sido un toma y daca, con mucho ritmo. Un partido bonito, pero desafortunadamente el resultado no nos ha acompañado", explicó antes de reafirmar su satisfacción con su plantilla: "Estoy contento por el esfuerzo, por el trabajo, porque estos chicos siempre pelean, siempre luchan, nunca se rinden, dentro de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades, pero siempre intentamos dar nuestro máximo. Nos falta siempre un pelín, algún tiro liberado que hemos tenido, algún tiro libre, nos falta ese pelín para llevarnos algún partido más a lo largo de la temporada. Pero estoy orgulloso de ser entrenador de este equipo".

En cuanto al rival, Javi Rodríguez reconoció que San Pablo "te exige tanto": "Han perdido un partido de un punto y otro de dos, están dominando la Liga, lo hemos intentado, con desacierto, en algunos momentos ellos han tenido que ajustarse a nuestro juego, hemos impuesto nuestro baloncesto, defensivamente hemos hecho lo que queríamos, hemos hecho buen trabajo, pero para ganar a estos equipos necesitas un pelín más de acierto". Del San Pablo añadió que "son jugadores de mucha calidad, con mucho talento, bien entrenados, y los hemos tenido contra las cuerdas".

Javi Rodríguez también reconoció el daño que les hizo la lesión de Dan Duscak: "Lo hemos intentado de todas las maneras, creo también que la lesión de Dan nos ha hecho mucho daño". De él explico lo que vio tras el partido: "Lo he visto ahora vendado y con muletas, espero que no sea nada importante, pero sí que nos ha trastocado, Dan para este tipo de partidos tiene garra defensiva, es un jugador que impone, y necesitábamos el mayor equilibrio en defensa y no poder contar con Dan creo que nos ha trastocado un poco las rotaciones y la forma de jugar. No quiero que sirva como excusa, pero esa lesión sí que nos ha trastocado el plan de partido".

Al entrenador gallego poco le importa lo que diga ahora la clasificación y se centra en preparar bien el partido del viernes (18.00) en San Sebastián ante el Gipuzkoa Basket: "Lo que tengo que hacer ahora es tener un plan para ganar a Gipuzkoa. Lo único que tenemos que conseguir es darnos oportunidades de ganar y para eso tenemos que competir. Mi única preocupación es cómo ayudar a los jugadores a ganar a Gipuzkoa".

En cuanto a cómo llega el OCB a esta recta final, el técnico dice que son lo que se ha visto en la pista ante el líder: "El grupo es lo que hemos sido hoy, sabemos que la temporada es larga, pero a estas alturas hay dos tipos de situaciones que pueden pasar, los que están deseando que acabe la temporada y los que quieren que dure dos meses más. Lo importante es ser del segundo grupo, de los que están deseando venir a entrenar, de los que quieren mejorar, seguir compitiendo, que cada partido es un reto". Para eso, sabe que ahora la cabeza está por encima del cuerpo: "Tenemos que estar frescos física y mentalmente, creo que ahora mismo es más importante estar frescos mentalmente".