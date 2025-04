El último equipo de Tercera "termina unido" y con la vista en la Preferente

"Jugamos bien en Primera Asturfútbol". Lo asegura Efrén Díaz, entrenador del TSK Roces, que ya da por finalizada la temporada tras certificar el descenso hace varias jornadas. Con solo una victoria y nueve puntos en su casillero, el conjunto gijonés no ha podido mantener la categoría, pero afronta el futuro con ilusión y la tranquilidad de saber que el club sigue firme en sus convicciones.

El domingo, el equipo disputó un partido muy especial en el estadio Carlos Tartiere frente al Vetusta, que selló con una victoria por 3-0 su regreso a Segunda Federación. A pesar del resultado, la experiencia fue un regalo para la plantilla. "Para nosotros fue un privilegio jugar en un campo profesional. Les dije a los chicos que lo tomaran como un premio al esfuerzo de toda la temporada. La pena fue no poder poner a los 19 jugadores que tengo en plantilla", explica Díaz.

El técnico reconoce que la temporada no ha sido fácil, marcada por las limitaciones presupuestarias y la dificultad de confeccionar una plantilla adaptada a la exigente Tercera Federación. "La planificación no fue la más adecuada. Muchos jugadores no conocían la categoría y nos costó adaptarnos. Cuando empiezan a llegar derrotas y pocos puntos, eso va minando la moral", reconoce.

Pese a todo, destaca el compromiso y la actitud del grupo: "Los jugadores nunca bajaron los brazos, entrenaron siempre al 100%. Estoy muy orgulloso de esta plantilla". La única victoria de la temporada llegó justo tras confirmarse el descenso, lo que no impidió que la celebraran como un pequeño premio al esfuerzo continuo.

De cara al futuro, el técnico no tiene claro aún si continuará al frente del equipo. "No he hablado todavía con el club, no sabemos qué pasará. Pero el Roces en Preferente siempre ha sido un equipo que compite bien. Esa es, en realidad, su categoría natural. Nuestro presupuesto encaja más con la Primera Asturfútbol", afirma.

A pesar del descenso, el Roces mira al futuro con ambición. El objetivo ahora pasa por confeccionar una plantilla que compita en la zona alta de la Primera Asturfútbol, donde ya han demostrado en otras temporadas que pueden estar. "Hace dos años ascendimos sin ser el mejor equipo, pero con jugadores experimentados y una gran racha final. La ilusión no se pierde", recuerda Díaz. Con cuatro partidos por delante, el conjunto gijonés ya no se juega nada en lo deportivo, pero sí en lo emocional. Quieren cerrar el curso con la misma dignidad con la que han afrontado cada entrenamiento y cada jornada. Este jueves se medirán al Lealtad con la misma mentalidad con la que han competido hasta ahora: "Nos queda dar lo mejor de nosotros y terminar unidos, como lo hemos estado toda la temporada".