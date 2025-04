Iván García Cortina correrá la Vuelta a Asturias del centenario: el gijonés quiere ganar en casa tras su gran Tour de Flandes

El ciclista asturiano del Movistar Iván García Cortina estará en la Vuelta a Asturias del centenario. El corredor gijonés, a pesar del exigente calendario que arrastra, con actuaciones tan sobresalientes como el noveno puesto que logró en el pasado Tour de Flandes, tratará de añadir a su palmarés una etapa en la carrera de casa: "A ver si se da bien la cosa y si ganamos alguna etapa", dice el gijonés a LA NUEVA ESPAÑA.

La equipo telefónico, al que se le han acumulado las bajas a esta altura de la temporada, planeta traerse a Asturias, además de a Cortina, a Fernando Gaviria, sprinter colombiano que ya estuvo el año pasado; al también colombiano Diego Pescador, en este caso un joven escalador de 20 años; a Antonio Pedrero, Will Barta y Gonzalo Serrano.

Iván García Cortina es en estos momentos de la temporada el corredor que más kilómetros ha disputado en carreras World Tour de la UCI (el circuito que reúne las carreras de ciclismo en ruta más prestigiosas). Un calendario en el que además ha conseguido cumplir con el objetivo de lograr un top ten (fue noveno en el Tour de Flandes) en un "monumento", como se conocen a las clásicas más importantes. "Estoy contento, en Flandes conseguí un top ten por fin y en París-Roubaix venía de estar malo toda la semana, lo intenté anticipándome, en lo que creo que fue un buen movimiento pero me quedé vacío y ya, tal y como venía de salud, no hubo forma de darle la vuelta a las piernas y me bajé a 60 kilómetro del final; iba vacío, quería acabar pero no tenía mucho sentido tal y como estaba", explica el gijonés sobre las últimas clásicas en las que ha participado.

La presencia de García Cortina es otro espaldarazo para la edición del centenario de la Vuelta a Asturias, que comienza el jueves 24 d e este mes en Oviedo y concluye el domingo siguiente también en la capital del Principado. Cuatro etapas con finales en Llanes, Pola de Lena, Vegadeo y Oviedo, que destacan por su gran dureza.

En cuanto a la participación, ademas de los corredores de Movistar, el otro equipo UCI Pro Teams (la Primera División del ciclismo), el UAE, tiene previsto de momento traer a Marc Soler, Adriá Pericas, Antonio Morgado y Alessandro Covi.

