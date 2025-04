Cinco medallas y un quinto puesto para Asturias en el Trofeo Ibérico de Kata de judo

Buena actuación del equipo de Judo Kata de Asturias en el Trofeo Ibérico de Kata celebrado este fin de semana en Portugal. El equipo del Principado logró cinco medallas y un quinto puesto. En la competición junior participaron tres parejas del Club Judo Gandoy. En Ju No Kata, el oro fue para Naroa Escanciano y Paul de Villota, mientras que la plata se la llevaron Paula García y Sara Ruiz, firmando un doblete asturiano en la modalidad. En Nage No Kata, el dúo formado por Alejandro Sastre y Marcos Cadavieco también consiguió hacerse con el campeonato. En la categoría senior los judokas de los clubes ovetenses Takeda y Oviedo Sport también destacaron con una plata, un bronce y un quinto puesto. Del mismo modo que en junior, doblete en Ju No Kata senior de la mano de la pareja formada por Rosa Trillo y Nora Barrera, del Takeda, quienes se colgaron la plata seguidos de Juan Patricio Rodríguez y Laura Riera, del Oviedo Sport, que se hicieron con el bronce. En Katame No Kata, Covadonga Marcos y Estefanía Bravo, del Takeda, se clasificaron en quinta posición. Los deportistas contaron con la dirección técnica de Mónica Cadavieco, Carlos Ruiz, Elena Rodríguez y Cintia de Sáa. Un gran resultado que sirve para situar a las parejas asturianas en las posiciones altas del ránking nacional clasificatorio para los Campeonatos de Europa.