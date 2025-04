Un ex número 3 del mundo, estrella del Torneo de Tenis Playa de Luanco

El austriaco Dominic Thiem, ganador de un US Open, finalista por dos veces de Roland Garros y que llegó a ser número 3 del ránking ATP, será la gran atracción este año del Torneo BDO Tenis Playa Luanco, que fue presentado ayer en el Consejo Superior de Deportes, en Madrid. Thiem se une a una lista de deportistas confirmados en la arena de La Ribera en la que también figuran los españoles Bernabé Zapata y Miguel Avendaño, el argentino Pedro Cachín y el lituano Edas Butvilas, ya conocidos en Luanco; y el junior español Bernardo Munk, número 85 del mundo, que debutará en la competición. La cita se desarrollará entre los días 4 y 7 de agosto.

La historia deportiva de Dominic Thiem, austriaco de 31 años y 1,85 metros de altura, es la de un fenómeno que intentó discutir el dominio abrumador del "Big Three" (Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic) con resultados destacados a tenor del reto que tenía delante. En torneos del Grand Slam, fue semifinalista en Roland Garros en dos años consecutivos, 2016 y 2017, y finalista en las dos siguientes ediciones. Pero el año de su explosión total fue 2020, llegando a la final del Abierto de Australia y ganando el US Open a Alexander Zverev. Aquel año alcanzó el puesto más alto de su carrera, el número tres mundial. En total, ha ganado 17 títulos ATP. Sin embargo, los últimos años de su carrera quedaron marcados por una lesión en su muñeca derecha de la que no ha podido recuperarse plenamente, y en la actualidad es prácticamente un jugador retirado. No será su primera vez en Asturias: fue uno de los reclamos del Gijón Open ATP 250 de 2022, en el que perdió en semifinales con el ruso Andrey Rublev, a la postre campeón.

Los abonos para el torneo se pondrán a la venta el 12 de mayo y se pueden adquirir on line, con acceso a través de la web tenisplaya.com, y en El Corte Inglés. El atractivo no cesa en el único torneo del mundo que se celebra sobre la arena de una playa que cubre a diario el mar en marea alta.