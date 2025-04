Asturias, protagonista con un quinteto de nivel en la Vueltina: estos son los cinco ciclistas que juegan en casa

La participación de cinco ciclistas asturianos en la edición del centenario de la Vuelta a Asturias evidencia el buen momento por el que atraviesa este deporte en la región. Y eso que hay un ausente de peso, como es Pelayo Sánchez Mayo, con problemas físicos en este inicio de temporada que le han obligado a modificar la planificación y a perderse una cita a la que tiene un cariño especial. Su victoria en Oviedo en 2023, cuando aún corría en las filas del Burgos-BH, le abrió las puertas del Movistar Team. Tampoco podrá estar Eduardo Pérez-Landaluce, que el año pasado se llevó la general de las metas volantes, premio patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA, y que este año corre en el equipo turco Istanbul Büyükșehir Belediye Spor Türkiye, por lo que está obligado a participar en las carreras que se están celebrando en ese país en estas mismas fechas.

Sí estarán Iván García Cortina (Movistar Team), Sinuhé Fernández, Hugo de la Calle (Burgos Burpellet), Samuel Fernández García (Caja Rural-Seguros RGA) y Samuel Fernández Heres, que participa con la selección española sub-23 y que milita en el equipo de la Fundación Euskadi. Cinco corredores que pueden dar mucho juego con un recorrido que, en principio, se adapta a sus características.

Cortina llega a la carrera con la moral muy alta después de haber hecho noveno en el Tour de Flandes y con la intención de sumar un triunfo en casa. Samuel Fernández García, Sinuhé Fernández y Hugo de la Calle ya han tenido protagonismo en las carreras en las que han participado y la gran novedad en esta edición es la presencia de Samuel Fernández Heres, ciclista gijonés al que la selección española le ha dado la oportunidad de correr en casa.

Cortina: "A ver si se da bien y ganamos alguna etapa"

Iván García Cortina (Gijón, 1995) llega a la Vuelta a Asturias tras cumplir con un ansiado objetivo, hacer un top diez en uno de los ‘monumentos’ ciclistas, el Tour de Flandes. A la Vueltina viene con un Movistar que llega algo mermado por los problemas físicos de corredores como el también asturiano Pelayo Sánchez Mayo, que no podrá estar. "A ver si se da bien la cosa y si ganamos alguna etapa", decía el gijonés a este periódico tras confirmar su presencia. De cómo está yendo la temporada dice estar satisfecho: "En Flandes conseguí un top ten por fin y en París-Roubaix venía de estar malo toda la semana, lo intenté anticipándome, en lo que creo que fue un buen movimiento, pero me quedé vacío".

Samuel Fernández García: "Buscaré una oportunidad"

Samuel Fernández García (Pola de Siero, 2003), ciclista del Caja Rural-Seguros RGA, lleva una buena temporada 2025, siendo protagonista nada menos que en la París-Niza, donde logró llevarse el premio al ciclista más combativo en la primera etapa, metiéndose también en la escapada buena en la segunda. De cara a la Vuelta a Asturias, el sierense reconoció que tiene "muchas ganas" de que comience: "Tengo muchas ganas de correr la Vuelta de casa y a ver si puedo aparecer en alguna de las cuatro etapas". Sueña el asturiano con acabar en alguna de ellas entre los primeros de la clasificación: "Buscaré tener la oportunidad de hacer un buen resultado", añade.

Sinuhé: "Intentaré entrar en fuga y hacer un buen papel"

Sinuhé Fernández (Brañes, Oviedo, 2000) sabe que le va a tocar trabajar para su equipo, el Burgos Burpellet, pero también es consciente de que puede llegar su oportunidad: "Espero es que como equipo podamos hacer una buena clasificación general, con José Manuel Díaz, que viene muy bien de las últimas carreras, y también Chumil y Okamika, que pueden hacer una buena clasificación". A partir de ahí, sabiendo que su papel es "intentar ayudarles", si en algún momento tiene "libertad" probará a colarse en una fuga: "Meterme en alguna fuga y a ver si hay manera de llegar a meta. Me gustaría el último día, que se pasa por mi pueblo, por El Violeo, intentar entrar en fuga y hacer un buen papel".

Hugo de la Calle: "Vengo a seguir creciendo"

Hugo de la Calle (Castrillón, 2004) está debutando en la actual temporada como profesional. El pasado curso se proclamó campeón de España sub-23 y al poco de dar el salto a profesional ya destacó en la Challenger de Mallorca. De su primera participación en la Vuelta a Asturias espera "disfrutar": "Disfrutar de correr en mi tierra, en las carreteras por las que entreno a diario y de la afición de casa", añade el castrillonense, que no se pone objetivos: "No tengo ningún objetivo en sí, más que lo que vengo haciendo a lo largo del año, seguir creciendo y estar a disposición de lo que me pida el equipo".

Samuel Fernández Heres: "Me centro en disfrutar"

Samuel Fernández Heres (Gijón, 2003) corre la Vuelta Asturias con la selección española sub-23 y lo hace con la idea de "disfrutar". "Estoy centrado en intentar disfrutarla, es la primera vez que corro una carrera de profesionales, así que intentar aprovechar el debut ya que es en casa, disfrutar y lo que vaya viniendo". El asturiano explica que esta temporada las cosas están yendo bien: "Ha sido el mejor comienzo de año, falta todavía esa victoria, pero me he visto bastante adelante la mayoría de los días y siempre con opciones y fuerzas. Así que simplemente seguir trabajando y la victoria ya llegará", asegura.