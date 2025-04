Etapa 1 de la La Vuelta a Asturias (Oviedo - Llanes): Vuelve el rock & roll

La Vuelta a Asturias comienza hoy en Oviedo, punto de partida habitual en los últimos años, y en esta ocasión, coincidiendo con la edición del centenario, regresa a Llanes, donde la vuelta no tenía un final de etapa desde 2010. Lo hace, además, con una jornada dura, en la que los ciclistas tendrán que atravesar tres puertos, dos de ellos de primera categoría, antes de llegar a la meta situada en Llanes. Un inicio de Vuelta a Asturias en el que difícilmente los velocistas podrán sumar un triunfo y que puede empezar a decidir cosas en la general.

Uno de los que conoce bien el terreno por el que van a pasar los corredores es el exciclista Joaquín Sobrino, ahora mecánico en el equipo Q36.5 Pro Cycling Team. Lo sabe por su pasado como ciclista y porque es llanisco. Sobrino ha pasado muchas veces por los lugares que ahora van a recorrer los participantes en la Vuelta a Asturias, carrera en la que él ganó en 2010, en Avilés, corriendo en las filas de la selección española amateur (se había quedado sin equipo poco antes) en una edición en la que hizo también tercero precisamente en Llanes. Lo tendría difícil ahora, ya que su especialidad era el sprint y esta vuelta es "muy dura".

"Miré el recorrido y es muy dura", dice el ciclista en uno de los pocos huecos que le quedan para regresar a Asturias cuando el calendario ciclista se pone en marcha. En cuanto a la etapa de Llanes, tiene claro que va a ser una batalla muy dura: "El Alto de la Tornería, el Fitu, los repechos en la costa de Colunga y demás, que es donde se rompen las carreras... la Tornería está además muy cerca de meta, el que coroné primero ahí creo que va a ser el ganador de la etapa, que será un escalador puro, si corona un grupo aunque sea con poca distancia con el pelotón llega, y no será un grupo grande;_el asfalto es bueno, pero es un carretera con muchas curvas que engañan", resume sobre el perfil de la etapa. Será, explica Sobrino, "una etapa en la que los equipos marcarán la diferencia", "entretenida" y "demasiado dura": "Si fuera para mí sería muy dura", explica. Algo que considera que también le puede pasar a uno de los asturianos que van a estar en la carrera, Iván García Cortina. "Es difícil con el Alto La Tornería tan cerca de meta, ahí pasarán pocos, además, habrá equipos que vendrán con la idea de romper la carrera", explica el exciclista llanisco. Una dureza que Sobrino considera normal: "En Asturias tiene que haber dureza y este año desde luego que van servidos".

Pero lo que más le agrada al ahora mecánico del Q36.5 Pro Cycling Team es que la Vuelta regrese a Llanes: "Me acuerdo de salir del colegio a ver la Vuelta, por eso me gusta mucho que vuelva a Llanes. Además, es el centenario, no muchas carreras pueden presumir de algo así. Hay que agradecer la gran labor que hace Cristina Mendo, que consigue traer a equipos UCI WorldTeam, a pesar de que muchos equipos prefieren ir a otras carreras porque dan más puntos".

Para Sobrino es importante que a través del ciclismo se puede mostrar todo lo que ofrece Llanes: "Si hace buen tiempo tiene mucho que mostrar, en el Alto La Tornería pueden salir grandes imágenes".

Él se quedó cerca de ganar en 2010, en el último final en Llanes, donde –como se observa en la imagen que acompaña esta información– ganó Pablo Urtasun, del Euskaltel Euskadi, por delante de Vicioso y del propio Joaquín Sobrino, que estuvo a unos centímetros de levantar los brazos al lado de casa. Hoy lo podrá ver desde la barrera y sin dolor de piernas.