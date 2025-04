Etapa 2 de la La Vuelta a Asturias (Benia de Onís - Pola de Lena): El grano y la paja

El final de la Vuelta Ciclista a Asturias que tendrá lugar mañana en Pola de Lena es ya un clásico de la Vueltina y en esta edición, la del centenario, tenía también que estar presente. Lo hará, además, con una etapa llamada a ser decisiva, que parte de Benia de Onís y en la que los ciclistas tendrán que superar cinco dificultades montañosas puntuables antes de alcanzar la meta. Todo hace indicar que será un día en el que se aclarará qué ciclistas van a optar a la victoria en la general y cuáles se quedarán ya sin opciones. Incluso, es posible que de Pola de Lena salga ya de amarillo el principal favorito para alzarse con la victoria.

Uno de los grandes escaladores que ha dado el ciclismo asturiano es Chechu Rubiera (Gijón, 1973), ganador de dos etapas del Giro de Italia, carrera en la que fue dos veces top diez en la general, como lo fue también de la Vuelta a España. A pesar de haber subido tantos puertos a lo largo de su trayectoria, Chechu Rubiera desconoce algunos de los que van a tener que superar este año en la Vueltina: "Todavía me sorprenden los recorridos, que pasan por caminos que antes no estaban asfaltados". Esa sorpresa le surge en la etapa con final en Pola de Lena, con ascensiones como la del Alto de Cueña: "Pasé cerca pero nunca lo subí".

Para Rubiera, es una etapa "corta, pero con mucho desnivel en pocos kilómetros", con "bajadas sinuosas" y muy en la línea del resto de esta edición de la Vuelta a Asturias. El primer puerto, el Alto del Collau del Valle, que se encuentra en el kilómetro 11, "puede animar a algún corredor a formar una escapada". Luego atravesarán la zona de Arriondas, Infiesto y Nava, en un terreno en el que "muchos querrán probar suerte", continúa el exciclista.

Movimientos que, en su opinión, no llegarán al final deseado: "Habrá corredores que se van a animar a atacar, pero los equipos más fuertes van a controlar la carrera, se hará una fuga, pero no va a llegar". Y es que, explica Rubiera, "son demasiados puertos encadenados". El gijonés apunta directamente a los dos equipos más fuertes de la carrera, el UAE y el Movistar: "Querrán tener la escapada controlada pensando también en la general y por eso creo que no van a dar pie a que llegue nadie en solitario". En general, a Chechu Rubiera le parece que en esta Vuelta a Asturias es muy exigente: "Son todas etapas con puertos en los que se pueden hacer diferencias, pero esta segunda etapa y la última tienen llegadas complicadas y explosivas". Son en estas en las que más presencia van a tener los favoritos a llevarse el triunfo final, buscando "la general y ganar una etapa". Chechu insiste en que la de mañana, la segunda, con final en Pola de Lena, y la de Oviedo "van a marcar la diferencia".

En cuanto a los ciclistas asturianos, una de las bazas que van a tener a su favor es precisamente el conocimiento de las carreteras por las que van a pasar: "Tienen la motivación de correr en casa y conocer bien el recorrido te da alguna ventaja porque es importante la colocación y que no te coja ningún corte". Entre los participantes de la región, la gran novedad es la presencia de Samuel Fernández Heres, que lo hará con el equipo de la selección española sub-23. "Es otro joven talento asturiano, pero no se le puede pedir demasiado, viene a darse a conocer, a coger experiencia, pero aun así se agradece que haya un corredor asturiano más", dice Rubiera, quien tiene un favorito para la victoria final en la Vuelta a Asturias: Marc Soler.