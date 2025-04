Etapa 3 de la La Vuelta a Asturias (Castropol-Vegadeo): El Occidente va a sorprender

La Vuelta a Asturias tendrá en esta edición una etapa diferente a lo habitual y que va a sorprender a los aficionados. Será el sábado, el día que el pelotón se trasladará al Occidente, con salida en Castropol y un final inédito en Vegadeo. Lo harán tras dos jornadas iniciales muy duras y, quizás, esperando una pequeña tregua en cuanto a la exigencia del recorrido. A lo largo de los 165,5 kilómetros de la etapa, habrán de subir dos puertos, primero el muy poco conocido Alto La Bobia, de primera, y después, a casi 50 kilómetros de la meta, el Alto la Garganta, de tercera.

Pero quizás esa tregua que esperan los ciclistas no se va a dar en un recorrido que el exciclista asturiano Santi Pérez califica como "terreno comanche", utilizando el argot ciclista. Él sí conoce bien las carreteras por las que va a pasar la Vuelta a Asturias en esta etapa porque es de los que, tras dejar de ser profesional, siguió siendo "cicloturista" y conociendo nuevos recorridos, tanto en Asturias como en otros territorios.

"Asturias es pequeña, pero es grande, yo tengo la ventaja de que dejé de ser ciclista profesional pero nunca cicloturista y coincide que el año pasado estuve en la cicloturista de los Oscos, que es parecida a esta etapa", explica el de Grado, que reconoce que "no es una zona que se haya transitado". Alerta Santi Pérez del peligro de una jornada que será "difícil de atar". "Cualquiera puede dinamitar la carrera, me espero que haya algo de descontrol", añade.

Especialmente importante será la subida a La Bobia: "Se sale a nivel del mar y La Bobia está a más de mil metros, son 15 kilómetros de subida, antes es un terreno de sube y baja todo el tiempo ascendente y llegas a La Bobia. Es un terreno muy guapo pero muy duro". Y la cosa no acaba ahí. "Después bajando salen a la Garganta, que luego subirán, antes andarán por los Oscos, es verdad que la Garganta no es muy duro pero el problema son los Oscos, que es terreno comanche".

La tregua llegará en la parte final de la etapa, algo menos exigente. "Lo menos peligroso es el final, en terreno favorable, habrá 20 kilómetros de bajada tras la Garganta y después queda algún repecho, pero nada decisivo", señala Santi Pérez. En su opinión, con ataques lejanos, es una jornada en la que "se puede hacer daño y difícil de controlar".

Otro factor que habrá que tener en cuenta es el viento, que en una zona de parques eólicos puede ser "incómodo" si sopla fuerte. La guerra deportiva que vaya a haber va a depender más de la actitud del pelotón: "Va a depender de cómo se tomen la etapa, si hay un líder sólido podrían permitir una escapada con gente que no sea peligrosa para la general".

Quizás sea esta la etapa más adecuada para que lo intente el asturiano Iván García Cortina: "Puede ser una buena etapa para Cortina si tiene libertad y se mete en la escapada". Algo que también puede suceder con los otros ciclistas de la región que van a participar en esta edición de la Vuelta a Asturias: "Todos suben bien y tienen buena relación con las escapadas, sería grato verlos ahí", añade Santi Pérez.

Y especialmente en esta tercera etapa, por desconocida para el resto de rivales: "La mayoría no van a conocer la zona y no pueden conocerla con facilidad, no es una zona transitada y es bastante desconocida". Quedan avisados.