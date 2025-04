Marc Soler, uno de los favoritos en la Vuelta Ciclista a Asturias: "No se puede fallar y aprovecharé mi libertad"

Marc Soler, Antonio Pedrero, Steff Crass y José Manuel Díaz Gallego inician hoy la Vuelta Ciclista a Asturias como grandes favoritos a llevarse la Vueltina del centenario. La carrera saldrá de Oviedo con metas en Llanes, Pola de Lena, Vegadeo y final el domingo en Oviedo. La potencia y los numerosos triunfos logrados durante este inicio de temporada por el equipo Unión de Emiratos Árabes (UAE) le hace ser el equipo a batir frente al Movistar de Pedrero, el TotalEnergies de Crass y el Burgos BH de José Manuel Díaz Gallego, entre otros. Se trata de una carrera más abierta al no tener contrarreloj ni final en puerto de montaña, aunque los tenga cerca de meta.

El puerto de El Violeo, que en la última etapa será el monte final antes de acabar en Oviedo, fue el escenario que muchos corredores reconocieron ayer, en una jornada radiante de sol. Entre ellos estuvo Pedrero con su equipo y que estuvo acompañado por el convaleciente Pelayo Sánchez, junto al ciclista aficionado Pelayo Alonso, y el exfutbolista Javi Fuego, que se volcó con el ciclismo en los últimos tiempos y se prepara muchas veces con Pelayo Sánchez y el equipo Movistar.

Marc Soler, con el masajista praviano Cristian Fernández, ayer, en Quintes. / J. E. CIMA

Marc Soler reconocía ayer en su hotel de Quintes que "vengo con muchas ilusiones de buscar el triunfo aquí en Asturias. Tenía esta Vueltina como objetivo desde principio de temporada al contar con libertad para jugar mi baza, cuando durante todo el año me toca trabajar para una gran figura. Ahora no podemos fallar y tenemos la experiencia de ganar otros años, como el pasado con Isaac del Toro, que es algo que nos motiva. Es una carrera más dura que otros años y, si todo va normal, se debe decidir el último día en El Violeo".

Su compañero, el italiano Alessandro Covi, que esta temporada ya logró triunfos, ratifica que "Soler será nuestro líder. Tenemos un equipo joven y fuerte como para ganar las cuatro etapas contando que Morgado y yo también buscaremos el triunfo en cada jornada. Siempre después de acabar la primera etapa miro como me encuentro y si me veo bien ya me motivo para las otras jornadas".

Desde el Movistar, donde está el gijonés Iván Cortina, se vive con ilusión la Vueltina. Tienen corredores para mantener un buen duelo de tú a tú con el UAE. Y por el momento de forma a esta altura de la temporada será Antonio Pedrero una gran baza para luchar por la victoria.

Dani Navarro vuelve por segunda vez como director deportivo del equipo Illes Baleares. El técnico gijonés, que estuvo como ciclista 19 temporadas, ahora en la prueba de su tierra tiene claro que "se nos va a notar cada día que estamos en carrera con nuestras fugas. Dar la sorpresa será difícil por los buenos corredores que tenemos enfrente donde el equipo UAE se presenta como el más fuerte y con mejores líderes. Cualquiera de ellos puede lograr la victoria".

Juanjo Oroz, manager del equipo Kern Pharma, que siempre es protagonista en las grandes competiciones, explica sobre la Vueltina que "las cuatro etapas son duras y ya sabemos que en Asturias no hay nada llano. Venimos con Unai Iribar e Iban Cobo, a los que se les da bien este recorrido, y también está José Félix Parra, que intentará estar con los mejores. No somos favoritos, pero ahí estaremos luchando. Que esta Vuelta cuente con equipos como el Burgos BH, Euskaltel, Caja Rural y nosotros es para tenerlo muy en cuenta".

Finalmente, señalar que Pelayo Sánchez, que ayer hizo de anfitrión para sus compañeros del Movistar durante el entrenamiento y subida a El Violeo, reconoce que "llevo un inicio de temporada en el que no me encontraba bien hasta que se descubrió que estoy enfermo por una garrapata. Lo pasé mal, pero ahora ya voy bastante mejor, aunque no pueda estar en la carrera de mi tierra ni en el Giro de Italia. Espero que dentro de un mes siga con esta progresión para empezar a volver a la competición. Se me hizo muy duro".