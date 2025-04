Pedro Delgado, exciclista y comentarista de ciclismo en TVE: "Es muy importante que la Vueltina lleve viva un siglo"

Pedro Delgado (Segovia, 1960), uno de los mejores ciclistas que ha dado España, con seguridad uno de los más queridos por el aficionado, popular también por su faceta de comentarista de las grandes vueltas para Televisión Española, reconoce sentirse muy cercano al Principado y a la Vueltina que se inicia hoy: "Asturias está en mi corazón". Delgado justifica su afirmación: "Entre las Vueltas a Asturias, los Valles Mineros, las etapas de la Vuelta a España y los ‘pericopuertos’... ".

Que la ronda asturiana alcance su centenario es para el ganador de un Tour de Francia y de dos Vueltas a España casi una heroicidad: "Cristina Álvarez Mendo hace una labor encomiable, herencia de su padre, y lo hace por amor al ciclismo y a Asturias, algo muy de agradecer. Es sorprendente que lleven cien años; es muy importante que la carrera esté viva, mantener esa historia, por eso Cristina lucha tanto, espero que siga y que la ayuden". Eso sí, Delgado, nunca consiguió ganar la general de la Vueltina, de la que fue segundo en 1994 y tercero en 1993, por lo que, al menos para él, "es más fácil ganar el Tour de Francia o la Vuelta a España que la Vuelta a Asturias".

Sus visitas a la región han sido constantes desde joven: "Desde que era juvenil, Asturias era una motivación extra para mí, yo era un escalador y allí hay mucha montaña, por lo que era una oportunidad de conseguir victorias. Además, estuve un año en un equipo asturiano amateur, el Gaylo-Vanguard, lo que aumenta mi ligazón con Asturias".

En cuanto a los puertos asturianos, Pedro Delgado relaciona la Vueltina con El Acebo –"era casi siempre la etapa reina"– y advierte un cambio que considera positivo en las últimas ediciones: "Ahora es un terreno rompepiernas más parecido al de las clásicas, la última etapa en el Violeo es espectacular; antes, en la época de Indurain, se subían Lagos y El Acebo, eran menos los corredores con opciones, pero con el terreno de emboscadas que hay ahora se abre la baraja para otros".

Entre los puertos del Principado, Pedro Delgado se queda, por dificultad, con el Angliru, aunque hay otros que también defiende: "Por dureza, el Angliru. Subí el Mortirolo, no conozco el Zoncolan, pero para mí el Angliru, por porcentajes, es lo más duro que he subido. Luego está el Galibier, pero por rampas el Angliru es una pesadilla y este año, que vuelve la Vuelta a España, me toca subirlo". Más allá de esa dureza extrema, Delgado le tiene un cariño especial a los Lagos: "Es muy bonito, lo subí hace poco con los Arrieta (padre e hijo), hacía buen tiempo y es de esos días que te paras, miras, y dices ‘qué bonito es esto’ y, además, es más duro de lo que se creían".

Otra fuente de nostalgia relacionada con Asturias es cuando venía a comentar tanto la Vuelta a Asturias como la Vuelta a España con el ovetense Pedro González, fallecido en el año 2000: "El orgullo que sentía por el paisaje, la comida y las gentes de su tierra era impresionante, con Pedro llegábamos a Oviedo y enseguida llamaba a un amigo para ir a comer a un sitio que conocía". Y, relacionado con eso, expresa un deseo para el futuro: "Es muy caro producirlo, pero es una pena que con lo bonita que es Asturias no se vea su Vuelta por televisión".