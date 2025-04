El castrillonense Hugo de la Calle, tras colocarse segundo en la general de la Vuelta Ciclista a Asturias: "Se puede soñar con el ciclismo asturiano"

Los dos ciclistas que más se emocionaron tras el final de la etapa en Pola de Lena fueron los asturianos Hugo de la Calle, cuarto en la etapa y segundo de la general, y Samuel Fernández García, quinto y tercero. Hugo reconocía no tener "palabras para describir lo que siento, es un sueño, no me podía imaginar estar segundo y con opciones de acabar en Oviedo entre los tres primeros". Hugo añadió que "se puede soñar con el ciclismo asturiano de cara al futuro". Samuel, por su parte, reivindicó el trabajo que hay detrás: "Valoró mucho estar aquí, es mucho el trabajo que hacemos todos los días y pocas veces sale a la luz. Vemos que Pogacar gana todos los días, pero para los mortales es más complicado".