Gana en la pista y fuera de ella: la buena noticia que recibe un Oviedo Baloncesto que acaricia la salvación

El Oviedo Club Baloncesto apura sus últimas semanas en el polideportivo de Pumarín antes de trasladarse al remozado Palacio de los Deportes. "Un reto, una oportunidad, pero también una amenaza", en palabras de Fernando Villabella, presidente de una entidad que afrontará el desafío con el respaldo del mayor contrato de patrocinio de sus 2o años de historia. Villabella y Alejandro Fernández, presidente de Alimerka, firmaron ayer la extensión del acuerdo que les une hasta 2030. Cinco años de cobertura que en el mundo del deporte es una eternidad.

El contrato es de larga duración y supone además una mejora sustancial de las cantidades que percibe la entidad, con cláusulas que prevén eventualidades como ascensos o descensos. "Es un honor poder involucrarnos con este proyecto amigable, con una afición muchísimo mayor de lo que en principio puede parecer y con un impacto no solo en Oviedo, sino en toda Asturias. Para nosotros el acuerdo tiene muchísimos aspectos positivos, no solo por el primer equipo, sino la cantera, las posibilidades que abre un nuevo escenario como el Palacio... es de esos proyectos en los que presta participar", señaló Alejandro Fernández.

El empresario asturiano resaltó también el valor de los aficionados del OCB, "una afición pasional que apoya cuando el equipo está bien y también cuando está mal".

Por su parte, Fernando Villabella se mostraba alegre, optimista, después de un miércoles en el que el equipo dio un paso casi definitivo para la salvación en Primera FEB y un jueves en el que el club recibió una gran dosis de tranquilidad via documento firmado con Alimerka. "Si esto sale mal es que somos muy torpes", dijo, con una sonrisa.

El presidente ocebista no regateó elogios a su interlocutor: "es un orgullo encontrarse con una empresa asturiana, la que más empleo crea aquí, tan vinculada al mundo del deporte. Eso es algo que los que estamos en esta locura del deporte echamos tan de menos que lo agradecemos doblemente, triplemente e incluso cuádruplemente".

Además, Villabella recordó cómo se inició la relación que acaba ahora en "un matrimonio perfecto". "No me gustaría olvidarme nunca de que hace tres o cuatro años estábamos con la soga al cuello y Alejandro tuvo la sensibilidad de acordarse de nosotros", remarcó, antes de subrayar que "tener este respaldo te da una tranquilidad tremenda, viniendo además de una empresa tan vinculada al territorio; no es lo mismo que tratar con una multinacional, que no sabes con quién estás hablando". Resulta imposible desligar la extensión del acuerdo con Alimerka del inminente traslado al Palacio de los Deportes, que ofrece la posibilidad de crecer socialmente, algo que niega Pumarín, pero también supone el reto enorme de triplicar la asistencia de público a los partidos. "Esta es una manera de empezar bien ese traslado", apuntó Villabella, que añadió que "como dijo Alejandro, este es un equipo de baloncesto para toda Asturias, si no tomamos ese norte vamos mal. Hay cinco mil butacas esperándonos para llenarlas y aquí vuelve a ser muy importante Alimerka por su implantación en todo el territorio".

El nuevo patrocinio inyecta tranquilidad en el club, pero no va a evitar las enormes diferencias de presupuesto con los equipos punteros de Primera FEB, que esta temporada han alcanzado niveles desconocidos hasta la fecha. Mientras San Pablo Burgos, Betis y Obradoiro, por citar tres, se reforzaban con jugadores internacionales contrastados, el OCB rebuscaba en mercados secundarios y cribaba la lista de "rookies" en busca de una oportunidad en Europa. "Si nos salvamos será la decimotercera temporada en la segunda categoría en un entorno de presupuestos estratosféricos. Hay equipos que pagan a dos jugadores todo lo que nosotros tenemos estipulado para la plantilla entera. Cada vez tenemos que reinventarnos más", expresó Villabella, que pese a todo se refirió a los cinco años de esponsorización como "una garantía".