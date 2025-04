Subir al podio de la Vueltina, el sueño del castrillonense Hugo de la Calle: "Tengo opciones"

El castrillonense Hugo de la Calle (Burgos Burpeller BH), de 20 años, fue ayer el mejor asturiano de la Vuelta a Asturias, al entrar en el grupo que llegó a 1:01 del los dos primeros. Tras la etapa, De la Calle reconocía que es "un sueño" estar en la prueba asturiana y encima entre los primeros.

A pesar de ello, reconocía que tuvo una "mezcla de sentimientos": "Coronar el Fitu con los ocho más fuertes y que nos cogiesen al pie de la Tornería y que ese último esfuerzo se me hiciera un poco bola me da un poco de pena, pero es como es el deporte, por lo menos sigo en el segundo grupo con opciones de podio", dijo el ciclista de Castrillón. Hugo de la Calle explicó que ha preparado la Vuelta a Asturias "con mucho mimo, sabía que se me podía adaptar bastante bien".

Además, es ambicioso: "Estamos cinco del equipo en ese segundo grupo y vamos a optar a todo lo que podamos". Eso sí, para llegar en esa posición tuvo que arriesgar en la bajada de La Tornería: "La verdad que de no volver a verla, menos mal que no está grabado, es lo que tiene la bicicleta, que si no vas para arriba tienes que intentarlo para abajo. Había hecho el reconocimiento, me la tenía aprendida y di alguna curva algo pasado, pero hemos entrado, que es lo que cuenta".

El ganador de la etapa, Steff Cras, por su parte, reconoció que "es muy bonito ganar en España" su primera carrera y advirtió de que va a "luchar" por ganar la general. Marc Soler, por su parte, dijo sentirse "bien" y prometió "batalla" por la general.