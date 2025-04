Avilés y Atlético de Madrid se reparten los puntos en la fiesta del Suárez Puerta (1-1)

Hoy lo importante no era el resultado, con dos equipos que ya no se jugaban nada, era celebrar el gran primer año del Avilés Femenino. No es para menos. Las blanquiazules han conseguido una salvación más que holgada en su primera campaña en Segunda Federación y hoy, en su último partido como locales de la temporada, regresado al centro de la ciudad para protagonizar un vibrante encuentro ante el Atlético de Madrid, que se ha saldado con empate. Buena imagen de las blanquiazules, muy dominadoras con la pelota, aunque se echó en falta más mordiente en ataque.

Avilés Femenino (1): Isa; Laura Martínez (Eli, min. 70), Ayuso (Pali, min. 70), Turiel, Sara; Xesca (Carol, min. 56), Nuria (Mirdja, min. 60), Laura Lobo (Marina, min. 75) , Daniela; Ávila, Mendoua. Atlético de Madrid C (1): Laura Zaballos; Patricia Delgado (Mireia Sánchez, min. 60), Estee O'Dooghe, Marina Mielgo (Alba zafra, min. 60), Bárbara Alonso; Marta Gómez (Almu, min. 72), Adriana Gómez, Alice Reto, Alejandra de las Sias; Nerea Sánchez, Iratxe Rodríguez (Daniela García, min. 60) Goles: 0-1, min. 35: Iratxe Rodríguez. 1-1, min. 83: Pali. Román Suárez Puerta

Empezó el Avilés mandón, tratando de dominar en la posesión. Las avilesinas formaban en un 4-4-2, con Nuria y Laura Lobo en la sala de máquinas, y por ellas pasaba gran parte del juego. Eso sí, antes de comenzar a tener la pelota tuvieron que sofocar un par de pequeños incendios de un Atlético de Madrid que trata de avisar del peligro que atesoraba. La primera clara fue obra de Lobo, pero su disparo se marchó por encima de la portería.

Las blanquiazules trataban de asentarse en campo rival, pero les faltó frescura en ataque para conectar con su dupla goleadora, Ávila y Mendoua. Sus ataques se centraron, sobre todo, en el costado izquierdo, donde Sara ganaba mucha altura con sus conducciones para habilitar al espacio a Daniela, conexión de donde llegaron los mejores minutos de las locales. Probó Ávila desde fuera del área, pero su disparo, al igual que el de Lobo, se marchó por encima del travesaño.

Cuando mejor parecía que estaba el Avilés llegó el momento en el que el Atlético de Madrid decidió chafar la fiesta en el Suárez puerta. Corría el minuto 35 cuando las colchoneras consiguieron atacar la espalda de las avilesinas. Tras una gran carrera Nerea Sánchez, casi en la zona del saque de esquina, colgó un centro al punto de penalti. Allí apareció su compañera Iratxe Rodríguez, que se aprovechó en un error en la salida de Isa Álvarez para adelantar a las rojiblancas de cabeza.

Nada más arrancar la segunda mitad el encuentro se convirtió en un correcalles. Ambos equipos trataban de atacar las defensas adelantadas del contrario, haciendo jugadas al espacio, pero faltó finura para poder acabar las jugadas. Pero, tras un par de vaivenes, la pelota volvió a estar dominada por el conjunto local. Con el paso de los minutos empezó a ganar protagonismo Mendoua, que descolgándose del área trataba de dar oxígeno a sus compañeras, pero sin conseguir que su equipo se plantase cerca del área del Atlético de Madrid.

Tras revolver el encuentro con los cambios, cuando parecía que el marcador no se iba a mover las avilesinas consiguieron igualar la contienda. Fue Pali, con un espectacular disparo desde la frontal del área, la encargada de materializar la buena segunda parte del equipo. El golazo lo vivió la grada, con alrededor de quinientas personas siguiendo el encuentro.

Aunque el empate sabe a poco, no hay que quitar el foco a la gran temporada que ha firmando el Avilés. Eran nuevas en la competición y, a pesar de ello, han conseguido tener un final de campaña tranquilo, sin pensar en ningún momento en el descenso. Gran trabajo el de Pedro Arboleya y su equipo que tendrá su punto final la próxima semana. Ahora toca celebrar.