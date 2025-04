La sentida retirada de Juan Aristemuño, el jugador que deja huella en el Pasek Belenos

El Belenos-Gernika de mañana (12.30 horas) no será un partido de rugby cualquiera en el Muro de Zaro. Una de las leyendas que han hecho grande ese campo está ante su último encuentro en la que ha sido su casa durante siete años. Juan Aristemuño, capitán del equipo avilesino, ha decidido colgar las botas tras una vida dedicada a su pasión y todo apunta a que está ante su última actuación en tierras avilesinas. "Es verdad que todavía hay una posibilidad de volver a jugar aquí, pero es muy remota. Lo que es seguro es que lo dejo", confirma el deportista, que, tras cerca de veinte años con el balón oval en las manos, ahora quiere dar un paso al lado.

"No hay un motivo especial para jubilarme. Ya tengo una edad y quiero tener más tiempo para mí, para mi mujer y para mis cosas. Este es un oficio muy bueno, pero no lo puedo compaginar con ella y, quieras o no, al final acaba cansando", detalla Aristemuño, que reconoce que esta decisión lleva tiempo en su cabeza. "En las últimas temporadas es algo que me ha ido rondado la mente, pero nunca he acabado de dar el paso. Primero fue cuando el ascenso, y no me lo quería perder. Después tuvimos el descenso, y no quería irme con mal sabor de boca. Ahora creo que es el momento", detalla el argentino, que asegura que tratará de apartarse del rugby. "Me encanta la montaña, el senderismo, el snowboard, el surf… Quiero probar otras cosas. A partir de ahora voy a ir partido a partido", comenta.

Su camino en el mundo del rugby empezó en su Argentina natal, cuando era un adolescente. Primero lo compaginó con el fútbol, pero luego decidió apostar por lo que se ha convertido en su gran pasión. Tras unos años allí, decidió que quería saltar el charco. Veía que varios jugadores de su liga estaban jugando en España y quería seguir sus pasos. Tras mandar vídeos de sus partidos, acabo fichando por un equipo de Alicante, previo paso a aterrizar en el Belenos, donde se ha convertido en leyenda. Las siete temporadas que ha defendido los colores avilesinos tuvieron un parón, para firmar por el Burgos de División de Honor, pero el amor le hizo regresar a Asturias.

Si tiene que escoger un momento de todo su paso por el Belenos, Aristemuño no tiene dudas. "A nivel deportivo me quedo con el ascenso a División de Honor, fue algo increíble. Lo máximo. Esa aventura no acabó del todo bien, pero jugar en Primera con el Belenos fue muy lindo", destaca el argentino, que también se acuerda de otro ascenso, el que comandó para llevar al Belenos a División de Honor B. Ahora le toca cerrar esta campaña, que espera que se alargue por cuatro encuentros más, los dos que les quedan de liga más dos de play-off. "Llevamos tres o cuatro partidos jugando finales, no podemos regalar ni un punto. Está siendo entretenido, pero bastante duro", explica el jugador, que quiere concentrarse en el aspecto deportivo de cara a su última actuación en el Muro de Zaro. Lo que es seguro es que se llevará una gran ovación de la que ha sido su casa durante todos estos años. El legado que deja en el club lo merece.