El Suárez Puerta será, esta tarde, una fiesta: el Avilés Femenino cierra su temporada "de notable" ante el Atlético de Madrid

Todo esfuerzo merece su recompensa, y con el Avilés Femenino no iba a ser menos. Tras una gran temporada, salvándose con holgura en su primer año en Segunda Federación, las blanquiazules van a cerrar hoy la campaña como locales en el Suárez Puerta a partir de las 16.15 horas. Desde el seno de la plantilla no esconden la ilusión que les hace volver al municipal avilesino. "Estamos con muchas ganas, deseando que llegue el día", confiesa Daniela, capitana y una pieza fija en los planes de Pedro Arboleya, entrenador.

"La unión que tenemos en la plantilla ha sido clave este año", destaca la extremo ovetense, que recuerda que, aunque a principio de temporada sufrieron para aclimatarse a la categoría, "rápidamente nos supimos adaptar, algo que se notó en la segunda vuelta". "Viendo trabajar al equipo sabíamos que podíamos ir para arriba, ahora nos presta mucho disfrutar de los partidos, sin tener la preocupación de mirar hacia abajo", señala la ovetense, una de las jugadoras con más minutos esta campaña. El premio a ese buen trabajo es volver al Suárez Puerta, aunque el recuerdo del último encuentro disputado allí no es el mejor. "Aunque el año pasado perdimos contra el Lóstrego estamos con muchas ganas. Es un sitio que motiva, a cualquier futbolista le presta jugar ahí. Estamos con muchas ganas y enchufadas", asegura la jugadora, que desea que haya una buena entrada. "Estamos deseando que llegué el pitido inicial", afirma.

Pedro Arboleda, el entrenador del Femenino del Avilés, cree que, ahora que llega el final, "el balance de la temporada tiene que ser positivo". "No nos habíamos marcado un puesto determinado, pero queríamos llegar al último mes si estar pendiente de lo que pasase por debajo. Esa era la idea y creo que hemos cumplido. Otra de las metas era que el equipo fuese creciendo, tener la sensación de ir evolucionando. Queríamos ser ambiciosos, no mirar para abajo", explica el técnico, que da por cumplidas esas expectativas. Para él la clave ha sido la unión dentro del vestuario. "Es de los mejores en los que he estado en mi carrera. Creo que hemos acertado en la confección de la plantilla, nos hemos quedado con la sensación de que lo que hemos fichado ha dado rendimiento. Además, hemos sido capaces de sobreponernos a momentos duros, como fueron varias lesiones graves", recuerda el ovetense, que destaca la importancia que tiene jugar en un estadio como el Suárez Puerta. "Para las jugadoras es un gran aliciente. Nos pone en el foco, no solo al club, si no a ellas y al fútbol femenino en general", señala.

Ahora les toca poner el broche de oro a una temporada que, según dos de sus protagonistas, es de "notable alto". Daniela le pone un 7,5, por los últimos tropiezos, mientras que Arboleya es más generoso y sube hasta el 8. Hoy tienen por delante uno de los últimos exámenes del año.