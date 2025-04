El análisis de J. E. Cima sobre la Vuelta a Asturias: Covi tuvo el premio de Soler

Ahora que Soler está como líder sólido, tras el abandono por caída el día anterior del danés Johansen, que encabezaba la general, el catalán ya en la salida anunciaba que tenía bastante con el maillot azul y que buscaría camino de Vegadeo que ganara un compañero. Su equipo salió mentalizado de que tenían que conseguir el triunfo de etapa porque se les había escapado la victoria en Llanes y en Pola de Lena. Un conjunto triunfador, que incluso pensaba en ganar las cuatro etapas, no se podía conformar con dos segundos puestos. Así que cuando se metió en la fuga Morgado, un joven con mucha proyección y que ya logró muchos y buenos triunfos, incluso en la Vueltina de 2024, fue casi como el deber cumplido. Pero no podían dejar que cogieran mucho tiempo porque Álex Díaz solo tenía un retraso de 4-48. De ahí que tenían que perseguir, pero sin ahogar la fuga, para que Morgado tuviera sus opciones de triunfo. Pero el portugués no tenía demasiadas fuerzas y cuando atacó fue neutralizado. Así que en el último kilómetro el líder Soler se sacrificó para que el rematador de confianza como es Covi les diera el triunfo. Cumplió el líder su palabra. El italiano, que piensa en ganar hoy en Oviedo, estaba feliz y encima disfrutando y alucinando de como hasta el líder de su equipo se volcó para que lograra la victoria.