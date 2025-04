La decepción del ciclista asturiano Hugo de la Calle tras perder su puesto en el podio de la Vuelta a Asturias: "Me han faltado doce segundos en meta y eso es algo que duele"

La cara y la cruz ayer en la meta de Oviedo fueron Marc Soler y Hugo de la Calle. El primero culminó su victoria ganando la etapa y el segundo se quedó a doce segundos de un podio que hubiera sido para él un alegrón enorme.

Soler, tras ganar casi todo en la Vuelta a Asturias del centenario, reconoció estar "muy contento". El catalán resumió con precisión el dibujo de la etapa y, sobre todo, la formación de la escapada: "Cruzamos un pueblo, había un giro bastante cerrado, donde empezamos un repecho de unos dos kilómetros, se estiró mucho el pelotón, se rompió, ahí nos fuimos para adelante y al estar Adrià (Pericas) le he intentado ayudar para ver si podía entrar en el podio, pero iba algo fatigado". Para Soler, está victoria es gasolina para el resto de la temporada: "Llevarse estas alegrías motiva".

La cruz era el rostro de Hugo de la Calle, a pesar de haber completado una gran carrera: "Esta es la cara que se te queda después de una serie de errores que al final hacen que se te ponga toda la carrera en contra, tener que poner a todo el equipo a trabajar. Fastidia que después de todo el trabajazo que ha hecho el equipo por doce segundos se nos haya escapado eso que hemos estado luchando los cuatro días; no poder dárselo es algo que me duele en el alma".

Insistía el de Castrillón en lo duro del final: "Me faltaron doce segundos en meta y eso duele". También le dolió que no fue una cuestión de piernas: "Otra cosa extra que se suma a la rabia es saber que no fue por piernas, que las piernas estaban, sino la inexperiencia".