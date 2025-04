La despedida de un clásico del balonmano: "El Príncipe" deja palacio

Todo llega en la vida. Incluso la retirada de Fernando Manuel López, "Ferni", "El Príncipe" del balonmano, que este mediodía dirá adiós oficial a las canchas después de haber cumplido 50 primaveras. La competición elegida para su adiós, la fase final del Campeonato de Asturias de Segunda. El escenario, inmejorable: el Palacio de los Deportes de Gijón. "La verdad es que no tengo recuerdos míos sin un balón o subido en un autobús para ir a jugar", admite Ferni, que ha forjado su vida y su entorno alrededor del balonmano.

"El Príncipe", apodado así por una de sus exquisiteces técnicas, ya era un veteranísimo cuando consiguió su sueño de ascender a la Liga Asobal con un equipo de su ciudad, el Juanfersa Jovellanos. Tenía entonces 38 años y muchos pensaban que estaba dando los últimos coletazos en pista. Pero su amor por el balonmano pudo más. Siempre respaldado, siempre jugando entre amigos, siempre creando buen rollo.

Esta vez, sin embargo, las circunstancias han cambiado. "Para empezar, tengo una niña de cinco meses. Y además el cuerpo ya no aguanta mucho más. Ya te lo diré después de tres partidos en tres días", apunta riéndose Fernando Manuel antes de iniciar una fase final en formato liguilla que programa choques viernes, sábado y domingo. Al echar la vista atrás, casi todos los recuerdos son buenos. Sobre todo, las amistades y las vivencias, "que no solo valen para el deporte". Y los ascensos: los tiene a casi todas las categorías. Las peores memorias van lideradas por el descenso de División de Honor B con el Naranco: "había muchos problemas económicos... bueno, tantos que al poco desapareció", apunta el gijonés, que no descarta apuntarse a algún bolo con los veteranos "si puedo o se juega cerca; si no, nada".

La posibilidad de disfrutar los fines de semana con la familia también cercena por el momento la posibilidad de dedicarse a entrenar a chavales, algo que ya hizo en su día en el Codema, su alma mater. Entonces lo abandonó porque trabajaba a turnos y no cuadraba.

Su inquietud por el balonmano se mantiene. Aguarda expectante los resultados del golpe de timón en la Federación Asturiana. " A ver si es verdad que apoyan porque se necesita más equipos, cuanta más gente jugando más posibilidad hay de que salgan jugadores. Parece que se está haciendo un poco mejor, pero tampoco llega de la noche a la mañana".