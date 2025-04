Exhibición de Marc Soler, que gana la etapa en Oviedo y la general de la Vuelta Ciclista a Asturias

La Vuelta Ciclista a Asturias ha terminado como empezó, con mucha batalla, en un recorrido duro, y con el protagonismo del catalán del UAE Team Emirates Marc Soler, que se llevó la general y la última etapa, con final en Oviedo. Fue una jornada dura para los asturianos.

El castrillonense Hugo de la Calle (Burgos Burpeller BH) y el sierense Samuel Fernández (Caja Rural Seguros-RGA), que llegaban a la etapa segundo y tercero de la general respectivamente, no pudieron aguantar esos puestos de honor debido a que no entraron en el corte inicial, que fue el bueno, con los equipos más fuertes y el líder, Marc Soler, dentro. En esa escapada sí estaban Txomin Juaristi (Euskaltel) y Alexis Guerin (Anicolor/Tien 21), que por muy poco les arrebataron a los asturianos el segundo y el tercer puesto.

Hugo de la Calle se quedó a solo 12 segundos de Guerín mientras que Samuel Fernández García a 36 segundos. El castrillonense lo intentó hasta el final, haciendo una fantástica subida al durísimo Violeo que no pudo culminar con ese ansiado podio. A sus 20 años, ha completado una gran Vueltina a pesar de este revés del final, que reconoció que pudo deberse precisamente a su inexperiencia al no coger la escapada inicial. Ese descuido en el inicio de la etapa fue el que lo marcó todo a continuación. Trabajó a tope el Burgos Burpeller BH para intentar reducir distancias, pero no fue posible.

A pesar de todo, fue una gran actuación de los participantes asturianos en esta Vuelta a Asturias. La segunda etapa la ganó Iván García Cortina, otro asturiano que ha completado una gran Vuelta a Asturias, y los jóvenes Hugo y Samuel estuvieron a un gran nivel, aunque el UAE, el mejor equipo del mundo, acabó imponiendo su jerarquía. También lo intentaron los otros dos corredores del Principado, Sinuhé Fernández (Burgos Burpeller BH), al que le tocó hoy trabajar para ayudar a Hugo, y Samuel Fernández Heres, corredor del Fundación Euskadi que compitió con la selección española sub-23.

En cuanto a la etapa, la victoria de Soler fue también disputada porque se fue solo en el Vileo pero después, en la gran rampa de Oviedo, Mattéo Vercher, del TotalEnergies, le recortó distancias y Soler levantó las manos como ganador con tan solo tres segundos de ventaja sobre su perseguidor. A 16 segundos llegaron Juaristi y Guerin, que lo dieron todo para acabar ocupando un puesto en el podio de la general. Un minuto después de ellos entró un grupo más amplio con una parte de los corredores que habían formado parte de la escapada inicial.