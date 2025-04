Los hermanos Guajardo, las voces profesionales del ciclismo

Los hermanos Mónica y Juan Mari Guajardo, naturales de Alsasua, en Navarra, son las voces interna y externa de la Vuelta Asturias, de la Vuelta España y de innumerables carreras de ciclismo profesional que se disputan por todo el territorio nacional. Mónica lidera la voz interna de Radio Vuelta y Juan Mari la voz externa del pódium y control de firmas.

Su padre, Juan Mari Guajardo, periodista deportivo del diario "Navarra hoy" y de Radio Popular, les inculcó desde niños el amor y la pasión por el mundo de la bicicleta. Fallecido en 1995, a los 48 años, por causa de una leucemia, se había especializado en ciclismo y pelota vasca.

Ambos hermanos recuerdan al unísono que "nuestra madre, Mari Nati, nos llevaba de niños de vacaciones en el coche a ver el Tour de Francia hasta el lugar donde estuviese nuestro padre siguiendo la carrera".

Juan Mari participó en 1997 como locutor en su primera Vuelta España y el año siguiente ya le acompañó su hermana Mónica, quien en 2021 comenzó a ejercer como responsable de Radio Vuelta.

Juan Mari inició la relación con la Vueltina en 2002, tras conocerle Mendo durante una final de etapa de la Vuelta España en Gijón en el que venció González de Galdeano vestido con el maillot de campeón de España. "Me llamó después por teléfono, cuando estaba en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, para indicarme que le gustaría contar conmigo en la Vuelta Asturias de 2003. Y desde allí hasta aquí", recuerda.

A Mónica la llamó Mendo en 2007 para hacer la Subida al Naranco. "Vine para un día y me quedé para siempre. Me pidió después que me quedase para la primera etapa de la Vuelta Asturias, que comenzaba al día siguiente. Venía con la maleta para un solo día y me quedé una semana", señala.

Juan Mari, muy metódico, se cuida mucho. Dedica numerosas horas al estudio para adaptarse a cada carrera. Su última prueba fue la Vuelta al País Vasco. Estudia todo el palmarés de cada corredor para ponerlos en valor. "Muchos ciclistas asturianos sueñan con poder participar en esta carrera", afirma. Tiene una memoria tan precisa que recuerda, por ejemplo, cuando conoció a Eduardo Landaluce, con 18 años, en la salida de Cangas de Narcea compitiendo con la selección española.

Madruga. Se levanta a las seis de la mañana para salir a correr 45 minutos y luego se acerca con mucha antelación a la salida para preparar todos los detalles antes de las presentaciones de los equipos en un acto que dura una hora y cuarto. Entrevista a alguno de los corredores, especialmente a los asturianos, para ponerles en valor y que puedan ser profetas en su tierra.

Después de gestionar cada control de firmas en la salida, se desplaza directamente a la localidad de la meta y una hora antes de la llegada de los corredores informa como viene la competición. Al no existir retransmisión de televisión en directo, como es el caso de la Vuelta Asturias, la información se la remite su hermana Mónica por whatsapp desde el coche de Radio Vuelta. En la ceremonia protocolaria de entrega de trofeos entrevista a los alcaldes y a los ciclistas de los distintos maillots para comentar diversos aspectos de la carrera. A continuación, se desplaza al hotel en busca de la tranquilidad hasta la hora de cenar.

Cuida su garganta y se acuesta temprano después de hablar cada día entre 3 y 5 horas en lugares muy dispares y a distintas temperaturas, bien al lado del mar o en la cima de una montaña. "Llevo peor el frío que el calor", señala. En el alto del Acebo, durante la Vuelta Asturias de 2017, recuerda haber sufrido la situación más gélida y en Navarra, durante la salida de la Vuelta España en 2012, el mayor calor.

Ha pasado 240 días fuera de su casa durante 2024 y ha dormido 190 días en hoteles repartidos por toda la geografía española. Tiene la costumbre de sacar una foto a la puerta de la habitación de cada hotel para recordar el número de su habitación. Esta situación no le permite disfrutar muchos días de sus tres hijos, Juan, Amelia y Rocío, de 11, 7 y 4 años, respectivamente, ni de su esposa Isabel que ejerce como profesora en Estella.

Además de ser la voz de todas las vueltas ciclistas profesionales, tanto masculinas como femeninas, que tienen lugar en territorio español, excepto la Vuelta a Cataluña, Juan Mari también ha trabajado en la Vuelta a Chiguagua, en México, y realiza presentaciones para equipos y actores. Suele disfrutar sus vacaciones en diciembre, aunque el pasado año le tocó presentar en ese mes el Campeonato de España de gimnasia rítmica. Su récord de estancia continuada en su domicilio no llega a una semana completa durante todo el año y a apenas ha tenido tres domingos libres al año durante los fines de semana.

"Somos como los feriantes", remata su hermana mayor Mónica. "Hacemos nuestro trabajo para que el resto se divierta. Somos unos feriantes", reitera.

Mónica va acompañada en el coche de Radio Vuelta por la presidenta del jurado técnico y el director de seguridad. "Soy el nexo de unión entre los comisarios, la organización y los equipos", matiza. Por la mañana se encarga que los ciclistas suban al control de firmas para registrar la salida.

Como máxima responsable de Radio Vuelta informa de la situación deportiva de carrera a todos los vehículos integrados en la cápsula de la competición. También informa de las averías y avituallamientos. Por delante suya, sus dos ojos son las motos de información de Radio Vuelta que le van contando todo lo que ocurre por delante en el aspecto deportivo.

Lleva cuatro emisoras dentro de su vehículo: una para comunicarse con los comisarios, otra con sus dos motos de información, otra de canal prioritario con la directora de la carrera, y otra de organización con el vehículo que abre carrera, el director de seguridad, las ambulancias, los médicos y el coche escoba.

Todas las comunicaciones de Radio Vuelta las realiza en español, inglés y francés, aunque también domina el italiano. "Filtro y priorizo lo importante para mi que son las motos de información y de seguridad. En la Vuelta Asturias de 2006 vi cruzar dos osos juntos en la carretera que corona el puerto del Connio, entre Ibias y Cangas del Narcea. Cuando informé de ello, seguro que alguno pensó que me había fumado algo", manifiesta sonriente.

En las cuatro o cinco horas que dura cada etapa no para de hablar y tiene una concentración absoluta en la competición y en los imprevistos que puedan surgir. Recuerda especialmente el grave accidente de varios ciclistas hace dos años en la Vuelta al País Vasco y cómo la caída de una valla en la Vuelta a La Rioja hizo confundir el recorrido.

"Al ser la voz técnica, tengo una forma de hablar muy directa, sintetizo y algunos piensan que estoy enfadada y no es así. En meta ejerzo como coordinadora del pódium en el protocolo deportivo, solo de ciclistas, no de autoridades, durante la entrega de trofeos y maillots", precisa.

Conoce a todos los ciclistas por su nombre y le gusta ponerlos en valor. Tiene contabilizado que en 2023 ha recorrido 18.000 kilómetros en competición. Participa en todo el calendario Word Tour español: País Vasco, San Sebastián, Vuelta España y Vuelta Cataluña. Y en decenas de carreras repartidas por toda la geografía española. "Estoy muy orgullosa de ello", señala emocionada. Manifiesta sonriente que, a pesar de sus 1,55 metros de estatura, no necesita tacones para ponerse en valor.

Mónica y Juan Mari son asiduos lectores de numerosas revistas francesas de ciclismo, precursoras de la gran literatura existente sobre este deporte en el país galo. Seguro que su padre Juan Mari estará muy orgulloso desde las alturas de que sus dos hijos se hayan ganado a pulso ser considerados como las voces más profesionales del ciclismo español: una interna y otra externa.