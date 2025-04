Javi Rozada, tras conseguir el tercer puesto con el Avilés: "Va a depender de detalles, pero veo al equipo capaz de ascender"

"Va a depender de detalles, pero veo al Avilés capaz de ascender". Tras amarrar la tercera plaza Javi Rozada, entrenador del Avilés, quiere más. Los blanquiazules han tumbado al Guijuelo, lo que les asegura jugar el play-off y, además, tener ventaja de campo en, por lo menos la primera eliminatoria. El ovetense es muy optimista respecto al futuro de su equipo.

Análisis del partido. “Fue un encuentro mucho más competido de lo que esperamos. Me gustó mucho el primer tiempo del Guijuelo, nos hizo daño y correr hacia atrás. Nos costó mucho. En el segundo tiempo metidos el gol rápido y empezamos a cambiar la dinámica del partido”.

Tercer puesto asegurado. “Tiene mucho mérito haberlo conseguido a falta de una jornada, es algo que dice mucho del trabajo de todo el mundo. Vamos a poder preparar el play-off con tiempo, que es importante. Ser terceros era el objetivo que nos habíamos marcado. El tiempo me ha dado la razón en cosas como el empate en Langreo y en Ávila. Tenía clarísimo que el equipo tenía que llegar bien al final, sin lesionados, y por suerte todo ha salido bien”.

Los cambios de Santamaría y Soler. “Estaban cargados. Que nos metiesen tres partidos entre semana al final de la temporada nos ha hecho mucho daño. Santamaría venía cargado del isquio y Soler del aductor. Nos ha salido todo bien y hemos podido cambiarles pronto”.

La charla al descanso. “Hoy ha sido distinta. Teníamos muchas ilusiones puestas en el partido, pero en el primer tiempo no nos salieron las cosas. Ellos estaban muy conectados y nos ha constado. Al descanso les he quitado esa presión, les dije que jugasen como saben, porque hoy no había nada que perder. Tuvimos suerte de meter la primera, eso ya nos dio confianza”.

El partido ante el Numancia, sin nada en juego. “Para nosotros no es bueno competir hasta el final, porque tiene mucha carga emocional y a nivel psicológico puede afectar. Esta semana de descanso nos viene genial, para asimilar y procesar todo. Es una liberación conseguir el tercer puesto y tener catorce días para preparar el play-off”.

El Avilés, capaz de ascender. “Va a depender de detalles, pero veo al Avilés capaz de ascender. Soy optimista. En mi cabeza tengo la foto del ascenso, pero va a depender de que nos recuperemos bien. Hay aspectos que hay que tocar. Es una liberación conseguir la tercera plaza, nos da confianza”.

Terceros a pesar de todas las lesiones de la primera vuelta. “Yo he confiado siempre en este equipo, pero ha sido un año muy duro. Quiero agradecer esto a todo mi staff y, sobre todo, a Miguel Méndez, mi segundo. Hemos tenido que lidiar con situaciones muy complicadas, semanas que se veía todo negro. Ve el fútbol como nadie, ha ayudado mucho, y en días como hoy quiero acordarme de él”.

El momento del equipo. “Llegamos en buen nivel. El otro día perdimos un partido que no se esperaba nadie, donde no estuvimos bien en el balón parado. En esta categoría te compite todo el mundo, tiene mucho mérito haber estado catorce partidos sin perder”.

Santamaría suma once goles y Cueto diez. “Tenemos un lujo en la delantera. Entre ellos dos y Natalio suman 29 goles. Y también está Momoh, que hoy no estuvo convocado por un esguince en el tobillo. Es un lujo”.