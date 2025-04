Marc Soler: "Aún queda sufrimiento para ganar"

El considerado como el mejor equipo ciclista del mundo, el UAE Team Emirates, se llevó ayer la etapa, la primera que consigue de las tres que van de la Vuelta a Asturias, con el triunfo de Alessandro Covi al sprint en Vegadeo. También conserva el liderato, en posesión de Marc Soler. El catalán lo tiene muy de cara para hacerse con el maillot azul al término de la Vuelta a Asturias del centenario.

Lo primero que hizo Soler fue darle la "enhorabuena a Covi". El escalador español hizo un pequeño análisis de la etapa: "Se ha ido una fuga con Antonio Morgado dentro, estaba bien, luego aquí ha habido varios equipos que se han puesto nerviosos, ha empezado a pasar mucha gente, los hemos podido coger a falta de dos kilómetros, he intentado ayudar a colocar a Covi y luego ha podido ganar".

El objetivo hasta el final de la Vueltina está claro: "Intentar ganar la general, queda mañana (por hoy), que es una etapa dura con El Violeo al final, una subida que conozco de años pasados". Para Soler es "un final en el que siempre he sufrido mucho, luego la bajada es técnica y va a tocar sufrir un poco". Lo que tiene claro es que la victoria de etapa es secundaria: "Si viene la victoria que venga, pero lo importante es el azul".

Covi, por su parte, explicó que todo en el equipo estaba pensado para el portugués Antonio Morgado: "Estaba en la fuga, pero había dos chicos de la general y habíamos estado trabajando para que no se fueran demasiado, no a más de tres o tres minutos y medio, después los equipos españoles y el TotalEnergies han trabajado para coger la escapada, los hemos cogido a dos kilómetros del final. Tener a Antonio en la fuga era un seguro, pero al final he podido ganar yo al sprint".

El italiano quiso agradecer a su jefe de filas, Marc Soler, la ayuda que le prestó en la etapa: "Marc Soler ha estado súper, el último kilómetro andaba tirando a tope para coger la escapada. Le tengo que agradecer, podía estar tranquilo con el maillot de la general, pero ha trabajo para mí y es un orgullo". A partir de ahora, sigue el italiano, "lo importante es la general con Marc, ya hemos ganado una etapa y mañana (por hoy) vamos a por la segunda". Eso sí, no descarta una segunda etapa: "En teoría, mi etapa es más la del domingo".