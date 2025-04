El Llanera sigue vivo (3-2)

Hubo suspense hasta el final en el Pepe Quimarán. Kike, que acababa de entrar en el descuento, provocó un penalti sobre Dailos y pidió lanzarlo, pero Dennis, meta del Marino, adivinó su intención y detuvo el disparo. El Llanera, que necesitaba la victoria para mantener vivas sus opciones de permanencia, cumplió el objetivo y el domingo afrontará una nueva final ante el Escobedo.

El partido se jugó como una auténtica final. Tanto Llanera como Marino introdujeron cambios en sus onces iniciales y apostaron por sistemas distintos: los locales optaron por un 4-2-3-1, mientras que el Marino salió con un 4-4-2. La primera ocasión fue visitante. A los 10 minutos, Isma Cerro obligó a Berto Hórreo a ceder el balón a córner. Poco después, Tito respondió para el Llanera, obligando a Dennis a intervenir en dos tiempos.

El marcador se abrió en el minuto 19 en un partido de constantes idas y vueltas. El Marino logró empatar en el 32, cuando Barrera remató de cabeza tras un saque de banda. Ya con el tiempo cumplido, Adrián puso un centro medido y Tito, esta vez sí, batió a Dennis para devolver la ventaja al Llanera. Aún antes del descanso, Adolfo estuvo a punto de empatar para el Marino, pero Berto Hórreo salvó el resultado.

La segunda parte arrancó con una ocasión de Tito. A medida que avanzaban los minutos, el Marino se fue estirando y ambos equipos disfrutaron de llegadas claras. En el 54, Chárbel disparó y Dennis rechazó. Poco después, Álex Alemán obligó a una nueva parada de Berto Hórreo. El partido mantenía un ritmo vertiginoso.

Ya en el minuto 92, Chárbel, tras una pared, batió de tiro cruzado a Dennis y desató la euforia en el Pepe Quimarán, que veía a su equipo muy cerca del objetivo con el 3-1. Sin embargo, apenas dos minutos después, Óscar Fernández recortó distancias con un zurdazo para poner el 3-2 y sembrar la incertidumbre.

En el 94, Kike sufrió un penalti dentro del área y quiso asumir la responsabilidad. Pero su disparo fue detenido por Dennis, que mandó el balón a saque de banda. El Llanera supo resistir en los últimos instantes y mantiene con vida su sueño de permanencia. El que se mete en problemas es el Marino, que necesita sumar sí o sí ante el Salamanca en Miramar si no se la quiere jugar en el play-out de descenso.

Chuchi Collado, entrenador del Llanera "Hay que ir a por todas"

Chuchi Collado valoró positivamente la victoria del Llanera ante el Marino y se encomendó a Dios para intentar salvar al equipo del descenso a Tercera. "Ellos entraron bastante mejor que nosotros en el partido, quizás por los nervios. En los primeros 15-20 minutos nos dominaron, pero luego fuimos mejores. Nosotros vamos a intentar conseguir lo que debemos hacer, es decir, ganar (al Escobedo). Yo creo que tenemos posibilidades para ello porque llevamos haciendo, incluso en la primera vuelta, partidos muy buenos fuera de casa. Y luego toca rezar. Lo que pasa es que, en esto de rezar, rezamos todos al mismo. Entonces se complica la cosa. No sé si será el tiempo para escucharnos a todos, entonces será mejor pensar en otras cosas y sacar nuestros puntos, pase lo que pase", dijo el entrenador de los locales.

Manel Menéndez, entrenador del Marino: "Vamos a ganar, y a rezar"

Manel, entrenador del Marino, analizó la derrota de su equipo tras el choque. "Creo que estábamos realizando una temporada bastante buena, incluso con opciones de mirar para otras cosas o buscar otros objetivos. Yo creo que el primer culpable soy yo, pero el objetivo es el que es (la salvación), y no hay más. Sigo diciéndolo: venimos engañándonos desde hace 5 o 6 partidos, y tenemos que pelear por el objetivo que tenemos. Ya nos ha pasado otras veces. Igual es que nos va la marcha y nos gusta jugar ahí, en el alambre. Puede ser", dijo Manel. "La situación es la que es por no ganar partidos fuera de casa, o por no sumar algún punto más en casa. Hay que apechugar e ir a por todas, es que no hay otra. La gente está jodida, normal. Yo no he querido saber resultados hasta ahora, al final, porque no te sirve de nada", zanjó.