Cristian Álvarez Mendo, sobre el futuro de la Vuelta Ciclista a Asturias: "Con televisión en directo es la mejor y más barata promoción del Principado"

Cristina Álvarez Mendo, directora general de la Vuelta a Asturias, acaba de concluir "agotada" una edición muy especial de la carrera –la del centenario– y ya está pensando en la siguiente. Su gran reto: la televisión. Un deseo: que Gijón quiera volver.

¿Qué valoración hace de la Vuelta a Asturias del centenario?

No puede ser más positiva, teníamos a uno de los mejores ganadores que podíamos tener, Marc Soler, y aunque a priori parecía que su equipo, el UAE, lo iba a ganar todo, como Isaac del Toro el año pasado, no fue así. Steff Cras, del TotalEnergies, ganó el primer día y el viernes en la etapa reina Iván García Cortina, que en principio no iba a venir y la etapa no parecía para él.

Más allá de lo deportivo, ¿en el aspecto organizativo?

Bien. Tuvimos buen tiempo, salvo el viernes, que salió una de esas etapas de las que se aprende por todos los retos que supone. Lo pasas muy mal, pero cuando ves que llegó todo el mundo bien te quedas tranquila. Mi mayor preocupación es la seguridad y los responsables de la UCI, tanto la presidenta del jurado como los comisarios, la destacaron, con motos de seguridad, Guardia Civil y cuerpos de seguridad. La Vuelta a Asturias va cogiendo fuerza. Solo hay que ver la cantidad de público que había en las calles. En Grado fue increíble, en Vegadeo también. Eso nos hace pensar que algo estamos haciendo bien.

Esta edición se ha crecido hasta las cuatro etapas. ¿Se consolidará esa cuarta etapa?

Vamos a intentar afianzarla. Es cierto, y lo recalco, que nos la concedieron por el centenario. Estoy en comunicación con la UCI, que está pendiente del informe de la presidenta del jurado, y creo que no tendríamos que tener mucho problema, pero somos muchas carreras en España y en el mundo, aunque creo que estamos en el buen camino. Si afianzamos el cuarto día iremos a por el quinto.

Muchos han destacado la dureza del recorrido en esta edición de la Vuelta y muchos también su gran belleza paisajística.

A la hora de hacer los recorridos nos basamos en las sedes de salida y de llegada, es decir en los ayuntamientos que pagan por tener una salida o una llegada de la Vuelta, y en función de eso haces un recorrido. Es verdad que, aunque no haya televisión en directo, tenemos un resumen en la TPA y en Teledeporte y jugamos con mostrar lo bonito que tiene Asturias. Y en días de sol, que tuvimos tres de los cuatro, es impresionante. Además de hacer la Vuelta dura, que tampoco es tan dura, primamos lo deportivo y después lo paisajístico, mostrar a toda la caravana ciclista la maravilla que es Asturias y la respuesta que te dan los equipos, masajistas, mecánicos ... es "qué pasada, no conocía esto". Lo más fuerte es escuchar ente los asturianos que vamos en la carrera "yo nunca había pasado por aquí".

¿Esperaba tanto protagonismo de los ciclistas asturianos?

El ciclismo asturiano está viviendo un momento muy bueno. Hacía tiempo que no había tantos ciclistas asturianos en el pelotón, los que están en los equipos más fuertes intentan venir siempre. Pelayo (Sánchez) este año no pudo porque estaba malo, y para los demás invitamos a la selección española para que pueda venir alguno más y correr en su casa. Siempre digo que no soy nadie para decirle a un asturiano que no puede correr en su tierra. Es una política que tenía mi padre y que mantengo.

El UAE Team Emirates se ha consolidado en la Vuelta.

Es muy importante para nosotros. Pero lo más importante para tener mejor participación, que se puede tener, lo que preguntan siempre los equipos en octubre y noviembre es si hay televisión. Los sponsor, que ponen dinero, quieren que su marca se vea, no solo en un resumen en Teledeporte. Quieren que se vea todo en Teledeporte y en Eurosport. Es algo que hay que hacer con tiempo, cerrarlo con tiempo, en septiembre vamos a tener una reunión con el Gobierno, la TPA y la organización de la Vuelta para que haya un directo de la TPA y sacar esas imágenes a todo el mundo. Es la mejor campaña de promoción que existe para Asturias, para todos los concejos y para todas las sedes de salida y llegada. Y es barata.

¿Es barato tener televisión?

Son 200.000 euros la producción de cuatro días, una producción buena, y no hay una campaña de promoción turística mejor y tan barata. Haríamos exactamente lo mismo que hace con el directo la Vuelta a España. Saldría en la TPA, Teledeporte y Eurosport. Me consta, he hablado con ellos, que el Gobierno del Principado está por la labor. Hay que llegar a un acuerdo.

¿Es el principal objetivo?

El único objetivo es la tele en directo porque si no esto poco a poco se va a ir muriendo. Y ya sabemos que cuando algo falla nunca más vuelve a salir. La Vuelta a Asturias es un patrimonio de todos los asturianos, que tenemos que mimar y proteger. Son cien años.

En cuanto al recorrido. ¿Algún otro objetivo?

Nos gustaría volver a Gijón y cuando esté afianzado Oriente, Occidente, Oviedo, Avilés... Pero para volver a Gijón tienen que querer ellos, hemos estado en contacto y de momento no les interesa. Nosotros donde no nos quieren no vamos. Sin ningún problema. Está el Occidente, Vegadeo, Castropol y Navia, volcado y estamos felices. Creo que Gijón debería estar como Oviedo, que está consolidado. El Ayuntamiento tiene una apuesta decidida con la Vuelta, esté el partido que esté en el Gobierno. Estuvo el tripartito y la apuesta fue la misma.