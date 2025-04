El hombre de moda en el Avilés se moja tras meter al equipo en play-off: "Este equipo puede ascender, somos positivos"

Álvaro Santamaría (Gijón, 2001) es uno de los hombres de moda en el Avilés. El delantero se está reencontrando con su mejor versión y desde que comenzó el mes de abril suma seis dianas, las dos últimas para certificar el tercer puesto de los blanquiazules. Suma cuatro temporadas superando los diez goles y ahora que llega el play-off quiere más.

El Guijuelo cerca estuvo de amargar su fiesta, sobre todo en los primeros minutos.

Es verdad que empezamos la primera parte con dudas, fue un partido raro. Era un partido donde nos jugábamos bastante y salimos con alguna duda, pero en la segunda parte estuvimos más decididos y supimos encaminar bien todo.

¿Nervios por todo lo que suponía hacerse con los tres puntos?

No diría que fuesen nervios. Pese a que estaban descendidos sabíamos que es un equipo que juega bien al fútbol, y quizás nos sorprendió un poco su estilo de juego. Supimos aguantar bien y, nada más arrancar la segunda mitad, pude meter esos dos goles.

Menudos cinco minutos se marcó. Doblete para seguir con su buen momento de forma.

El primero fue una gran jugada. Kevin Bautista me metió un pase que me dejó solo, yo solo tuve que tocarla a un lado y meterla. El segundo vino porque, cuando estás con la suerte de tu lado, las cosas salen solas. Me cayó el balón y solo fue tocarla.

Suma ya once dianas, su cuarta temporada haciendo dobles dígitos en Liga.

Es una cifra importante. El año pasado metí doce en el filial del Racing, este año creo que no me va a dar tiempo, pero ojalá pueda superar en el play-off esa cifra. Ahora todo es soñar y cuantos más entren, mejor.

Su temporada ha estado condicionada por los problemas físicos. Sin ir más lejos, ante el Guijuelo fue sustituido en el minuto 60 por esa razón.

Venía arrastrando molestias desde hace unos días, tuve que forzar un poco la máquina, pero sin pasarme. En la primera parte estaba más preocupado, pero en la segunda mitad estuvimos mejor y pudimos revolver. Ahora hay que descansar bien para lo que tenemos por delante.

Ahora todos los focos se ponen en el play-off

Antes tenemos el partido ante el Numancia, que nos va a venir bien para coger rodaje. Lo importante, eso sí, es llegar bien a la primera eliminatoria. Estamos con muchas ganas.

¿Cómo está el equipo de cara a las eliminatorias?

Llegamos en un buen momento. De los últimos 15 partidos solo hemos perdido uno, y fue por una debacle a balón parado. Creo que estamos en el mejor momento de la temporada.

¿Este Avilés puede ascender?

Sí, una vez que llegas aquí soñar es gratis. Van a ser dos eliminatorias muy complicadas, pero somos positivos.

