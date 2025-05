Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, habla claro del futuro del club: "Tenemos que ser capaces de estar a la altura del Palacio de los Deportes"

Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo, está de enhorabuena. El equipo seguirá en Primera FEB, el patrocinador ha renovado por cinco años y viene el traslado al Palacio. Todo parece bueno, pero el reto es mayúsculo.

Tras ganar al Valladolid, Iñaki Martín, hasta ese momento entrenador del equipo pucelano, destacó el mérito del OCB. ¿Se le reconoce en casa?

Está muy bien que venga gente de fuera y te explique de una manera más objetiva cuál es la realidad. Recuerdo una entrevista a Héctor Galán en LA NUEVA ESPAÑA que venía a decir que viéndolo desde el otro lado lo que hace el OCB es un milagro. El otro día las declaraciones de Inaki Martín van en ese sentido. Puede dar la sensación de que, como son doce años, es lo normal. No lo es. Equipos con muchísimo más presupuesto han descendido y otros están como locos por volver a Primera FEB y no lo consiguen. Pelean por no bajar Menorca, Cantabria y Valladolid y, si ponemos encima de la mesa los presupuestos, nos llevaremos una sorpresa.

Un ejemplo es el de Bercy, al que no pudo retener el Alimerka Oviedo por la oferta de Cantabria.

No recuerdo las cifras, pero probablemente las duplicarán. Sabes que no puedes preguntar por nadie mínimamente conocido en la Liga. Hay cosas extraordinarias, como Langarita, que está aquí porque su familia guardaba un grato recuerdo del club porque lo que le ofrecían en otros sitios no tenía nada que ver con lo que le ofrecimos aquí.

¿Cómo se puede cambiar eso?

A lo mejor cambiando al presidente, que venga alguien con más capacidad comercial. Estamos en una competición donde las administraciones públicas son las principales financiadoras y nosotros tenemos la realidad que tenemos, y bien agradecidos que estamos. Pero hay sitios donde la diputación les da 900.000 euros, más que todo el presupuesto de la primera plantilla del OCB. Es muy loable que las administraciones públicas no financien el deporte, pero entonces estamos en una Liga equivocada.

En el otro lado está la renovación del patrocinio por cinco años.

Nosotros, de la noche a la mañana, nos quedamos sin el patrocinio de Liberbank y ahora nos vemos con un patrocinio garantizado cinco años, con previsiones en el contrato de unas cantidades si se desciende y unas condiciones si se asciende. Estamos muy agradecidos a Alimerka, esto nos da una tranquilidad enorme. Es la mejor manera de llegar al Palacio. Es una empresa modelo en el apoyo al deporte y hacen falta muchas más. Quizás no lo hacen porque no hay una ley de mecenazgo o porque vivimos en una región donde el Oviedo, Gijón, Avilés... es matador. Pero me pregunto qué pasa en Galicia. En cualquier deporte tienes a una empresa gallega patrocinando. Cada equipo gallego está patrocinado por una empresa láctea. Sorprendente. En estos 20 años de vida nos hemos encontrado con empresas asturianas patrocinando a nuestros rivales, lo que no deja de ser chocante.

¿ Qué más se puede esperar de las instituciones?

Las subvenciones siempre son muchas para el que las da y pocas para el que las recibe. Tenemos un gran apoyo del Ayuntamiento de Oviedo, con la subvención más alta de todos los ingresos del club, con unas instalaciones a nuestra disposición que si antes estaban bien ahora van a ser extraordinarias. El Principado va arrancando el coche, pero tiene margen de mejora hasta acercarse al Ayuntamiento.

El Palacio...

Lo que sea bueno para la ciudad será bueno para el club y lo que sea bueno para el club será bueno para la ciudad. Tenemos que ir de la mano y bajo ese prisma es bajo el que vería cómo aterrizar en el Palacio. A partir de ahí, hay millones de preguntas que no voy a saber responder. Estoy de acuerdo con el Alcalde, por las fotos que vi, en que no será el Palacio más grande de España, pero sí de los más bonitos.

¿Amenaza u oportunidad?

Es una amenaza y una oportunidad. Todo lo que rodea al Palacio está bajo el mito del viejo Palacio, con la pista de atletismo alrededor, donde murió el baloncesto, el balonmano y todos los proyectos deportivos. La gente tiene en la cabeza esas cosas, pero por las fotos que vemos no tiene nada que ver.

¿Alguna idea para animar a la gente a ir al Palacio a ver al OCB?

Ferdi (Fernando García, director general del club) lleva pensándolo dos años. Tenemos un montón de ideas. Creo que habrá un momento inicial de bastante gente y luego ese impulso... el equipo debería ganar algún partido bien, seguido, para que la gente se enganche. Deberíamos hacer una campaña de abonados con gancho y atractiva para que venga gente. Si no somos capaces de generar recursos del Palacio seguiremos siendo uno de los clubes con menos presupuesto. Es lo que venimos pidiendo años, una instalación digna, la tenemos aquí, el Ayuntamiento se ha preocupado de que haya 5.000 butacas, y ahora tenemos que saber estar a la altura.

¿Y la pena de salir de Pumarín?

Soy un tipo sentimental y nostálgico. En el caso del OCB son 21 años en Pumarín y en mi caso, que estuve echando una mano al Vetusta, llevo desde 1998. Llevo casi tanto tiempo en Pumarín como casado con Mariajo. Se va a hacer muy extraño. Todas las manías que desarrollo... tendré que desarrollar nuevas. Aun así, Pumarín será el Magariños del OCB, allí estará la cantera.

¿Cómo de importante es el entrenador Javi Rodríguez en este proyecto?

Este ha sido el primer año sin Héctor Galán y hay que destacar el trabajo espectacular que ha hecho Ferdi. También incorporamos la figura de un director deportivo trayendo a Íñigo de la Villa, con un presupuesto que le habrá costado muchos desvelos y lo ha sacado adelante. Dicho esto, si estamos aquí, si el equipo juega como juega, divierte, pelea todo lo que ha peleado, tiene ese carácter, solo hay un responsable y es Javi. Tiene un año más de contrato y estamos deseosos de que siga con nosotros porque difícilmente encontraremos un mejor entrenador para la manera de ser del OCB. En la parte deportiva es el auténtico líder del equipo.

El grupo de jugadores que se ha formado también ha ayudado, ¿no?

Sí. Y ese es otro mérito de Javi, también de la ciudad, de que la vida en el club es muy familiar... Como todos los años, esperamos renovar al máximo de jugadores posible, aunque con algunos no llegaremos.

¿Un play-off para despedir Pumarín?

Primero vamos a Cartagena a probar un "asiático" y luego ya veremos.