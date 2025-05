El Alimerka Oviedo Baloncesto no llega al play-off: cae por un punto (72-71) en Cartagena y ya solo le queda despedirse de Pumarín

El Alimerka Oviedo Baloncesto se dejó sus opciones de jugar el play-off de ascenso a la ACB en Cartagena, donde perdió un partido que resume bien la temporada del equipo asturiano. Un equipo capaz de rendir a un nivel muy alto en defensa y que luego desperdicia todo ese trabajo en ataque. El ritmo del partido fue del equipo de Oviedo, pero su desastroso porcentaje en triples (1 de 16) y los ocho tiros libres que se dejó, el último de ellos, de Lobaco, fundamental para que la suerte del partido hubiera sido diferente, le acabaron condenando. Un final apretado en el que la tuvo Ike Nweke, Steven Verplancken y en el que se la acabó jugando Valinotti en una acción poco afortunada.

Este partido también sirve para corroborar algo que se ha visto toda la temporada en Pumarín, confirmado en los partidos que el OCB ha jugado como visitante, que son los lamentables arbitrajes que está sufriendo el equipo de Oviedo. La persecución a Robert Cosialls es algo ya que cruza toda frontera, como la diferencia de criterio en uno y otro aro, la facilidad con la que señalan acciones como tres segundos en la zona a Faure, una penalización que no pitan nunca, aunque pívots más veteranos pongan una tienda de campaña en la zona, es algo que ya cansa.

Pero, más allá de esos detalles, que marcaron un partido que podía haber dado mucho juego al OCB de cara a la última jornada, en la que ahora ya sí o sí se el primer equipo dirá adiós al polideportivo de Pumarín, el cuadro que entrena Javi Rodríguez fue reconocible en sus virtudes y también en sus defectos. Un Oviedo Baloncesto que necesita hacer muchas cosas bien para conseguir una victoria tranquila. Ante Cartagena, hizo mucho mas por ganar que su rival, pero también cometió muchos más errores.

Es justo también, ahora que lo han asegurado, elogiar la enorme temporada que está haciendo el Odilo Cartagena, un recién ascendido que disputará el play-off de ascenso a la ACB con una plantilla llamada a luchar por la permanencia, como la del equipo asturiano. Dos proyectos que, con menos posibilidades que alguno de los que han bajado y de los que están aún en esa pelea, han logrado no solo salvarse sino rendir a un nivel muy digno en una competición tan dura como esta Primera FEB, con proyectos que, en cuanto a presupuesto, nada tienen que ver con los suyos.

El Alimerka Oviedo, a pesar de la tristeza que le deja el no poder pelear por el play-off hasta la última jornada, ha cuajado una temporada excepcional, en la que ha superado momentos muy duros por la unión de un grupo que ha confiado ciegamente en sus principios, en su forma de jugar y en la que ha sabido oponer a las plantillas más lujosas una ética de trabajo encomiable.

La sensación es que ante Cartagena les faltó sobre todo un poco de fortuna –también respeto arbitral, pero eso ya es pedir una utopía–, tener un mínimo de acierto en los momentos en los que podían haber roto el partido a su favor. Un buen ejemplo es el primer cuarto, en el que fueron muy superiores pero en el que Cartagena se sujetó al partido con canastas de mucho mérito

Fue esa la tónica de todo el partido. Un OCB que llevaba la iniciativa, pero que no tuvo el acierto para romper el partido, que quedó vivo hasta un final en el que Hermanson enchufó el triple que ponía a Cartagena por delante, con once segundo aún de partido. No tuvo el equipo asturiano la misma lucidez en su ataque y se queda sin un premio que quizás merecía por lo que ha mostrado sobre todo en la segunda vuelta.

Sea como sea, esta temporada debe servir al OCB para seguir creciendo y para irse al Palacio con el subidón de haberse ganado una casa nueva para seguir soñando. n