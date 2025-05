A rotar y a reivindicarse: así afronta el Avilés su encuentro de mañana ante el Numancia

El Avilés llega a la última jornada en una situación envidiable. Los blanquiazules han hecho los deberes a tiempo y tienen ya certificada su tercera plaza, por lo que el partido ante el Numancia de mañana es un mero trámite a nivel clasificatorio. Aunque varios jugadores están ante su momento de reivindicarse. Javi Rozada ha anunciado rotaciones para el duelo, para no jugársela a nivel de lesiones o sanciones, por lo que varios de los jugadores con menos protagonismo están ante su última oportunidad de ganarse un sitio en los planes de Javi Rozada.

Uno de los nombres que seguro tendrá su gran día es Rubén Cebollada. "Se lo merece. Es un portero que debería ser titular en Segunda Federación, pero por circunstancias en su anterior equipo ha aparecido aquí. Se la jugó al venir a un club grande, que le ha creado escaparate. Va a jugar", confirmó Rozada, que dará descanso a Álvaro Fernández, guardameta titular y uno de los mejores futbolistas de lo que va de temporada en el Avilés.

No solo el portero madrileño tendrá descanso en Los Pajaritos. Todo apunta que nombres como Álvaro Santamaría o Soler, que abandonaron el encuentro ante el Guijuelo por molestias físicas, verán el encuentro, al menos, desde el banquillo. Mismo caso será el de Isi Ros o Nico Fernández, con lo que se tratará de no correr riesgos para que no vean una tarjeta amarilla más, ya que de hacerlo se perderían el primer partido de las eliminatorias de play-off. Cabe recordar que para la promoción se limpian las tarjetas y que, para perderse un encuentro, basta con ver tres tarjetas.

Nombres como Osky, Momoh, Alarcón o Natalio (exjugador del Numancia) apuntan a ser de la partida ante el conjunto soriano, aunque no habría que descartar más sorpresas en el once, ya que Rozada también confirmó que se llevará en la expedición varios juveniles. "Macías va a viajar e irá algún juvenil más. Mañana –por hoy– decidiré, hay jugadores con los que tengo dudas. También están Romeo o Nacho, que se ha entrenado con nosotros. Juveniles van a ir seguro", señaló el ovetense, que ya tiró de la cantera en varios encuentros de Copa Federación a principio de temporada.

El Avilés necesita tener a todo el mundo activado para conseguir su ansiado objetivo, el ascenso, y el encuentro ante el Numancia es un momento propicio para ello. Quién sabe si, tras brillar en Los Pajaritos, alguien puede hacerse con un puesto en el once de gala blanquiazul y, de esa manera, protagonizar un momento mágico en la historia avilesina.