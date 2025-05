La despedida de un futbolista clásico en el fútbol asturiano: "El vestuario del Marino es una gozada"

Nacho Matador jugó ayer con el Marino su último partido de fútbol. "Me despido con muchos sentimientos encontrados. La verdad que siento muchas cosas: alegría, tristeza, felicidad... No sé ni lo que siento. Pero no hay mejor manera de acabar que certificando la permanencia del equipo", dijo. "Nunca pensé que iba a estar aquí cinco años y al final ha sido muchísimo tiempo, muchas vivencias con el equipo, en los viajes, partidos... Si tengo que quedarme con algo es con el vestuario. Es una auténtica gozada y es por lo que más pena me da dejar el fútbol", zanjó.