Así fue la jornada de Primera Asturfútbol: se aprieta la zona alta y el Andés sale de los puestos de descenso

La zona de abajo de la clasificación en Primera Asturfútbol ha sufrido una variación importante tras la victoria del Andés, por 3-1, en su campo ante el Llaranes. Este resultado saca a los del Occidente de puestos de descenso y mete en ellos al Vallobín, que a pesar de todo consiguió un meritorio empate ante el Llanes, uno de los que ocupa puesto de ascenso.

Y es que solo dos de los tres equipos que llegaban en puesto de ascenso a esta jornada logró ganar. El mencionado Llanes empató sin goles ante el conjunto ovetense y el Siero empató (1-1) en el campo del Luarca. El mayor beneficiado fue el Sporting C, que sí ganó su partido ante el Atlético Camocha.

La cuarta plaza, salvo cambio muy drástico, dará también el ascenso a Tercera Federación. Esto es así por la presencia del Sporting C, que no podrá subir si no lo hace también el Sporting Atlético. Y si el filial rojiblanco lo consigue habrá una plaza más de ascenso de Primera Asturfútbol a Tercera Federación. En cualquiera de los dos casos, el cuarto ascenderá, siempre y cuando no sea el Sporting C el que baje al cuarto puesto, en cuyo caso dependerá de lo que haga el filial que haya o no un cuarto ascenso.

El cuarto puesto lo ocupa ahora mismo el Gijón Industrial, que sufrió una dura derrota por 2-1 en el campo del Universidad y ve reducida la ventaja que tiene sobre sus perseguidores. El Navarro, que ganó al Muros, es quinto y está ahora a solo un punto de los de Santa Cruz.