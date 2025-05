Así ha sido la penúltima jornada en el grupo asturiano de Tercera Federación: el Lealtad le amarga la fiesta a uno de los favoritos al ascenso

El Praviano gana al Roces

PRAVIANO, 3-TSK ROCES 2 Praviano: Iker Martín (1); Oriol (2), Gabancho (2), Dani Lara (2), Pereira (2); Ito (2), Thompson (2), Santa (2), Iza (3); Bertín (2) y Alecs (2). Cambios: Javi Gutiérrez (2) por Iza, min. 52. Fer Villar (2) por Santa y Juan Menéndez (3) por Oriol, min. 61. Chechu (2) por Ito y Javichu (s.c.) por Bertín, min. 73. TSK Roces: Miguel (3); Edu (2), Morán (2), Mauro (2), Ménen (2); Blanco (2), Toni (2), Madrid (2), Otero (2); Santiago (2) y Abraham (2). Cambios: Acerete (2) por Otero, min. 63. Álex (2) por Toni, min. 67). Yago (2) por Edu, min. 79. Goles: 0-1, min. 1: Otero. 1-1, min. 28: Iza. 1-2, min. 48: Otero. 2-2, min. 73: Juan. 3-2, min. 80: Juan. Árbitro: González Bello (Nalón). Amonestó al visitante Blanco. Santa Catalina: 150 espectadores.

Nacho Fernández, Pravia

Partido más entretenido de lo previsto en Santa Catalina, puesto que el duelo era intrascendente respecto a la tabla

El Urraca desciende a pesar de empatar en Mareo

El filial rojiblanco, sin nada en juego, no pudo con el conjunto de Posada de Llanes

SPORTING ATLÉTICO, 1-URRACA, 1 Sporting Atlético: Pablo Díez (2); Santi (2), Aaron Williams (2), Tomas Fuentes (2), Carlos Hernández (3);_Marquitos (2), Yosmel (2), Manu Rodríguez (2), Enol Prendes (2); Acerete (2) y Amadou (3). Cambios: Lucho (2) por Yosmel y Mancha (2) por Marquitos, min. 46. Martínez (2) por Acerete y Medrano (1) por Santi, min. 69. Jesús Fernández (1) por Enol Prendes, min. 85. Urraca: Mateusz (2);Traore (2), Nico Vega (2), Flores (2), Hugo Martínez (2); Iyan Vigil (2), Gonzalo Canal (2), Arturo Batalla (2), Álvaro García (2); Santoveña (2) y Ousmane Togola (2). Cambios: Aitor Macía (2) por Togola, min. 69. Raúl Piñera (2) por Santoveña, Cristofer (2) por Álvaro García y Pablo Prieto (1) por Hugo Martínez, min. 79. Simón Carrero (1) por Nico Vega, min. 85. Goles: 0-1, min. 33: Ousmane, de penalti. 1-1, min. 62:_Amadou. Árbitro: Fernández García (Oviedo). Amonestó al local Medrano y a los visitantes Álvaro García, Pablo Prieto y Arturo Batalla. Campo 1 de Mareo: unos 300 espectadores.

D. Blanco, Gijón

Después de volver a la senda de la victoria la última jornada, el Sporting Atlético quería seguir manteniendo las buenas sensaciones a la espera de llegar al play-off de ascenso en un par de semanas. Para ello, el equipo que dirige Samu Baños tenía que batirse en duelo con el Urraca, quien buscaba agotar sus opciones de permanencia, muy remotas, pero todavía con un mínimo atisbo de esperanza a dos jornadas de la conclusión. Como viene siendo habitual, el Sporting Atlético salió dominador, buscando acercarse con peligro sobre la meta de Mateusz. Pero pese a no llegar apenas con peligro sobre la meta de Pablo Díez, el Urraca, gracias a un saque de esquina, obtendría un penalti a su favor después de que Santi Cabrera derribara a Flores. El colegiado no dudó en señalar la pena máxima en favor de los visitantes. La responsabilidad caía en Ousmane Togola, que engañó a Pablo Díez sin problema alguno y colocaba el 0-1 en el marcador a favor del Urraca. Fue Amadou en el minuto 62 quien, aprovechando un gran centro desde la banda de Carlos Hernández, cabeceó el balón al fondo de la red para poner el 1-1. El Urraca, tras no conseguir los tres puntos, desciende a Primera Asturfútbol.

El Condal desciende de categoría en La Cruz

CEARES 2 CONDAL 0 Ceares: Calleja (1); Héctor (2), Pablo Rodríguez (2), Samu (2), Xurde (2);_Pelayo Muñiz (3), Madeira (2), Blin (3), Mateo Nistal (2);_Ferreiro (3) y Carcedo (2). Cambios: Feito (1) por Pelayo Muñiz, Mateo González (1) por Xurde y Enol (1) por Héctor, min. 60. Erasmo (1) por Blin, min. 70. Adri (1) por Madeira, min. 79. Condal: Luis Suárez (3); Miguel (1), Guille (1), Ignacio (1), Borja (1); Sergio (1), Darío (1), Enol (1), Andrés (1);_Álex Blanco (1) y Hugo (1). Cambios: Natan (1)_por Enol y Toquero (1) por Guille, min. 46. Toral (1) por Hugo, Diego (1) por Andrés y David (1) por Álex Blanco, min. 64. Goles: 1-0, min. 34: Ferreira. 2-0, min. 40: Pelayo Muñiz. Árbitro: Pérez Albuerne (Nalón). Expulsó a los visitantes Borja Granda por doble amarilla, y a Sergio con roja directa. Amonestó a los visitantes Enol e Ignacio. La Cruz: 400 espectadores.

Mon Cano, Gijón

Último partido en La Cruz de la competición para el Ceares, que llegaba con los deberes hechos y con la única misión de ratificar su presencia en la Copa Federación. Se enfrentaba al Condal, en posición de descenso y que, tras la derrota de ayer, ya es un equipo descendido a Primera Asturfútbol. El conjunto visitante empezó dominando y cuajó un buen choque, pero dos expulsiones lastraron sus opciones de sumar, y, por tanto, de lograr llegar a la última jornada con opciones de permanencia.

El San Martín se salva con el empate ante el Covadonga

A los ovetenses se les escapan las opciones de hacerse con la segunda plaza

COVADONGA, 1-SAN MARTÍN, 1 Covadonga: Buru (2); David Ruiz (1), Trabanco (1), Aitor Elena (3), Fran Pacoli (2), Pablo Tineo (1), Armada (1), Iván Elena (2), Daniel Palacio (2), Mundaca (3) y Borja Alonso (1). Cambios: Mario López (1) por Pablo Tineo, min. 30; Morilla (2) por Trabanco, min. 46; Ibra Dieng (s.c.) por Armada, min. 46; Ciro Suárez (s.c.) por Mundaca, min. 82. San Martín: Guillermo (2); Javier González (1), Juan Carlos García (2), Sergio González (2), David Vega (1), Filip Zielinski (2), Mateo Biforcos (3), Marco García (1), Jorge Fernández (2), Manu Rodríguez (1) y David Baragaño (2). Cambios: Diego López (s.c.) por Javier González, min. 71; Mario Dejar (s.c.) por Biforcos, min. 71; Cristian Rubio (s.c.) por Marco García, min. 84. Goles: 0-1, min. 46: Mateo Biforcos. 1-1, min. 57: Mundaca. Árbitro: Menéndez Riestra (Gijón). Expulsó a Ibra Dieng en el minuto 49 por doble amarilla. Amonestó a los locales Mundaca, Borja Alonso, al entrenador David González y al entrenador de porteros César Pons. Por parte visitante, vio amarilla Sergio González. J. A. Álvarez Rabanal.:150 espectadores.

Javier Areces, Oviedo

El Covadonga y el San Martín firmaron tablas en un partido flojo, con pocas ocasiones y mucho juego trabado. El conjunto de la cuenca se adelantó nada más arrancar la segunda parte, pero los locales reaccionaron con rapidez para igualar el marcador. El punto permite al San Martín certificar la permanencia, mientras que al Cova se le escapa la segunda plaza.

El 0-1 llegó en el primer minuto del segundo tiempo, tras una jugada embarullada dentro del área local con varios rechaces, en la que el balón acabó cayendo a Mateo Biforcos, que batió a Buru con un disparo a media altura.

Pese a quedarse con uno menos, el Covadonga logró empatar en el minuto 57. Una falta botada desde la línea de medios por Fran Pacoli fue peinada por Mundaca al segundo palo, colando el balón en la portería defendida por Guillermo. Con diez jugadores, el equipo ovetense ofreció su mejor versión y buscó la victoria, aunque se topó con una defensa visitante firme. En los minutos finales, Iván Elena dispuso de una gran ocasión, pero Guillermo salvó el punto para los suyos con una intervención providencial.

El Lenense se salva tras empatar con el Titánico

LENENSE, 1-TITÁNICO, 1 Lenense: Bussmann (2); Fahd (3), Carlos Figar (2), Juan Laínez (2), Puyi (2); Dani Pérez (2), Lucas Rodríguez (2), Antón Antuña (3), Pablo Sánchez (2); Mario Monasterio (2) y Pablo Coutado (3). Cambios: Alber Montalvo (1) por Juan Laínez, min. 59. Álex Abril (s.c.) por Dani Pérez, min. 86. Pelayo (s.c.) por Coutado y Mario Morán (s.c.) por Antón Antuña, min. 89. Titánico: Eric Terente (3); Álex García (2), Javi Perera (2), Pablo Castiello (2), Hugo (2); Joan Vilches (2), Nico (2), Mati (3), Borja (2); Samu (3) e Conceiçao (2). Cambios: Camblor (1) por Pablo Castiello y Lele (1) por Nico, min. 63. Jorge Barbón (1) por Mati, min. 74. Dani Rivera (s.c.) por Álex García y Óliver (s.c.) por Borja, min. 86. Goles: 0-1, min.5: Samu. 1-1, min. 21: Coutado. Árbitro: Fernández Blanco (Avilés). Amonestó al visitante Hugo. El Sotón: Unos 200 espectadores.

Dani Ruiz, Pola de Lena

Empate a unos entre el Lenense y el Titánico en un partido que dejó satisfechos a ambos equipos. Comenzaron mejor los visitantes adelantándose en el marcador, batiendo al meta Bussmann tras un fuerte disparo. Al Lenense no le afectó y buscó la igualada en todo momento. Coutado remató un centro desde banda derecha para batir a Terente. En el segundo tiempo los dos equipos trataron de romper la igualada, pero el acierto de los delanteros no fue decisivo.

El Vetusta sigue en modo apisonadora y golea al Stadium

Los dos equipos llegaban al duelo en el Muro de Zaro con sus objetivos cumplidos, el filial azul el del ascenso y el cuadro avilesino el de la permanencia

AVILÉS STADIUM, 0-VETUSTA, 6 Avilés Stadium: Hugo Escobar (1); Nelson Cáceres (2), Manu Rojo (1), Nahuel (2), Omar Barro (1), Barra (2), Pablo Menéndez (1), Jandro (2), Marcos Noya (1), Borja López (2) y Pablo Bango (2). Cambios:_Néstor Bustelo (1) por Barra, min. 46. Chechu_Fernández (2) por Manu Rojo, min. 55. Josín_Remuñán (1) por Omar Barro, min. 55. Óscar Martínez (1) por Jandro, min. 55. Ramón Ponga (2) por Nahuel, min. 64. Vetusta: Miguel de Jesús (2);_Óscar (3), Marco (2), Diego Tejón (1), Nicolás (1), Omar (1), Adrián Lopes (2), Rubén (2), Joaquín (2), Jaime (2) y Pablo (2). Cambios: Santiago (2) por Nicolás, min. 57. Lamine (3) por Pablo, min. 57. Diego Secades (2) por Jaime, min. 57. Iván (2) por Diego Tejón, min. 65. Marcos Lopes (2) por Omar, min. 65. Goles: 0-1, min. 26:_Jaime. 0-2, min. 46:_Pablo. 0-3, min. 49:_Pablo. 0-4, min. 59:_Santiago. 0-5, min. 61:_Joaquín. 0-6, min. 76:_Marco. Árbitro: Peraleda Mateos (Gijón). Amonestó a los locales Pablo Menéndez, Borja López y Néstor Bustelo. Muro de Zaro: unos 280 espectadores. Se presentó en el descanso al benjamín B del Avilés Stadium y se homenajeó al equipo de Tercera juvenil que ascendió.

José Ignacio, Avilés

El Vetusta, ya con el ascenso a Segunda Federación asegurado, goleó a un Avilés Stadium que también llegaba al partido con su objetivo, el de la salvación, confirmado. Esta situación se notó en el partido y en el resultado, que fue muy abultado.

La primera parte fue igualada, con un Avilés Stadium que tuvo sus ocasiones a balón parado, pero no estuvo acertado, encontrándose con el meta visitante. El Vetusta, por su parte, no tuvo muchas ocasiones, pero la que tuvo clara la transformó por medio de Jaime, lo que permitió al filial azul irse con ventaja a vestuarios.

En la segunda parte, el Avilés Stadium dio un bajón importante, hasta el punto de que parecía otro equipo. Así las cosas, el Vetusta se aprovechó y le hizo dos goles casi consecutivos al poco de la reanudación, los dos por medio de Pablo. Pese a los múltiples cambios, el Avilés Stadium no volvió a entrar al partido y siguió recibiendo goles. El cuarto llegó tras una pérdida en defensa que aprovechó Santiago para hacer el cuarto.

El Lealtad asalta Grado y se cuela en la zona de play-off

Un tanto de Pesquera a tres minutos del final culmina un buen segundo tiempo de los de Villaviciosa y deja perplejo a un campo abarrotado

MOSCONIA, 0-LEALTAD, 1 Mosconia: Javi Delgado (3), Berto (3), Gonzalo (3), Berlanga (3), Luisen (2), Carlos Cid (2), Nacho (2), Muñiz (3), Espina (3), Michael (2), Dani (2). Cambios: Pastur (2) por Carlos Cid., min. 61. Jandrín (2) por Nacho, min. 77. Leiza (s.c.) por Berto, min. 89. Jani (s. c.) por Espina, min. 89. Cristian (s. c.) por Muñiz, min. 89. Lealtad: Junquera (3), Iván Amandi (3), Omar Hernández (3), Marcos Blanco (3), Jaime Felgueroso (3), Adrián Rueda (3), Ricardo Menéndez (3), Pesquera (3), Samuel Yerpes (3), Babafemo (3), Cisse (3). Cambios: Marwan (2) por Adrián Rueda, min. 77. Saha (s.c.) por Samuel Yerpes, min. 83. Mateo (s.c.) por Babafemo, min. 90. Pedro Bayón (s. c.) por Jaime Felgueroso, min. 90. El gol: 0-1, min. 87: Pesquera. Árbitro: Fernández García (delegación de Oviedo), amonestó a los locales Michael, Dani, Jandrín y Pastur y a los visitantes Adrián Rueda, Samuel Yerpes y Babafemo. Marqués de la Vega de Anzo: más de mil espectadores.

N. L., Grado

El duelo de la jornada en Tercera se saldó con victoria Lealtad gracias al gol de Ricardo Pesquera en el minuto 87 ante un abarrotado Marqués de la Vega de Anzo que superó el millar de espectadores, con presencia de un centenar de aficionados visitantes. El tanto postrero da un vuelco en la carrera por el play-off, colándose el Lealtad en el último puesto que da acceso a la pelea por el ascenso en la promoción.

El partido comenzó con un Mosconia dominador, con una presión alta que no permitía salir cómodo al conjunto de Villaviciosa. Los moscones aprovecharon el impulso de los suyos para sumar poco a poco acercamientos por las dos bandas, aunque sin llegar a tener ninguna ocasión clara. El Lealtad recurría al balón largo, pero el portero local Javi Delgado estaba atento para salir a por las pelotas divididas.

Cerca estuvo el conjunto de Josmay de adelantarse una vez superado el ecuador de la primera parte. Christian Muñiz botaba un buen saque de esquina al segundo palo, Michael remataba picado y Junquera sacaba una mano espectacular. Los de Luis Arturo siguieron intentándolo al espacio, pero sin llegar a disparar. Así acababa una igualada e intensa primera parte en la que el Mosconia se iba al vestuario con la sensación de haber podido ir ganando por dominio y sensaciones.

La segunda parte comenzó diferente, con un Lealtad que se hizo dueño del centro del campo y el Mosconia comenzó a perder presencia en campo rival. El equipo local se fui diluyendo y el visitante hizo valer su físico para ganar terreno. Fue en el minuto 70 encuentro cuando el equipo de Luis Arturo iba a tener la más clara, hasta entonces, del partido. Los visitantes botaban un córner que el local Pablo Espina despejaba con problemas y el balón se envenena hasta pegar en el larguero. Ahí cambió la balanza y el Mosconia comenzó a conservar el punto que les dejaba en ventaja para meterse en play-off a falta de una jornada.

El choque empezó a cargarse de faltas, casi todas favorables al Lealtad, y el equipo moscón cada vez estaba más cerca de su propia portería. Así llegaba el tanto que desataba la locura entre los aficionados visitantes. Marcos ponía un buen balón al punto de penalti, un atacante lo prolongaba hacia el primer palo y ahí, libre de marca, aparecía Pesquera para poner el 0-1 y enmudecer al millar de aficionados locales.

A partir de ahí el Mosconia lo intentó con más corazón que cabeza y solo Michael, de cabeza tras una falta central, estuvo cerca de empatar aunque su remate se marchó cerca del palo. Poco más de jugó y con el pitido final todo el Lealtad estalló para celebrar un triunfo que les permite igualar a puntos a los de Grado, adelantárseles por goal-average directo y meterse en playoff a falta de una jornada.

En el último partido liguero visitará Les Caleyes un Avilés Stadium que no se juega nada y el Mosconia ejercerá de local ante un Roces descendido. El triunfo le daría el play-off a un Lealtad que depende de sí mismo.

Buen adiós en el Nuevo Nalón

L’Entregu: Enol Huerta (2); Mikel Busto (3), Borja Prieto (3), Vicente (2), Mini (2), Jorcho (2), Samu Montes (3), Maya (3), Enri (2), Gilberto (2) y Merayo (2). Cambios: Sandoval (2) por Jorcho, min. 57. Kang (2) por Mini, min. 66. Steven (2) por Montes, min. 66. Quintín (s.c.) por Enri, min. 83. Sergio (s.c.) por Vicente, min. 90. Tuilla: Diop (1); Guti (2), Miloud (2), Jorge (2), Sergio (2), Gelu (2), Galo (1), Nelson (3), Saúl (2), Pedro (3) y Souto (2). Cambios: Rafa (2) por Jorge, min.46. Imad (2) por Sergio, min.46. Mouha (2) por Saúl, min.65. Juan (1) por Galo, min.83. Goles: 1-0, min. 11: Mikel Busto. 2-0, min. 33: Maya. 3-0, min. 46: Samu Montes. 3-1, min. 65: Nelson. 3-2, min. 66: Nelson. Árbitro: González Suárez (Avilés). Expulsó al local Quintín, en el min. 91, con roja directa. Amonestó a Enri, y a Souto. Nuevo Nalón: 300 personas. Se hizo el pasillo a L’Entregu alevín.

L’Entregu se despidió de su afición en un buen partido con el Tuilla, que reaccionó al final.

El Caudal conserva la segunda plaza

Colunga: Raúl (1); Mateo (1), Kelvin (2), Keko (2), Robert (2), Álvaro (2), Barcia (2), Corgo (2), Rodri (1), David (1) y Ferrari (2). Cambios: Naya (2) por Carlos Barcia, min. 68. Abel (2) por Corgo, min. 74. Caudal: Jara (2); Alejandro (2), Alburquerque (2), Mario (2), Montequín (2), Fanjul (2), Ríos (3), Arce (2), Gayol (2), Borja (2) y Porto (2). Cambios: Velardi (2) por Gayol, min. 46. Isaac (2) por Montequín, min. 59. Martín (2) por Arce, min. 72. Casariego (s.c.) por Fanjul, min. 86. Goles: 0-1, min. 24: Sergio Ríos. 0-2, min. 90: Sergio Ríos. Santianes: unos 180 espectadores.

El Caudal acaba la temporada segundo después de ganar en el campo de un Colunga que no se jugaba nada. El gran protagonista del partido fue Sergio Ríos, que marcó los dos goles de su equipos, que fueron también los únicos del partido. Fue un choque igualado, con pocas ocasiones de gol, en el que el Caudal fue capaz de decidir por dos errores locales. En el primero, un despiste entre la defensa y el portero permitió a Sergio Ríos marcar. En el segundo, fue de nuevo la defensa la que no estuvo del todo atenta. n