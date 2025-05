Un ex del Avilés, el último en conseguir vencer al Antoniano: "Se les puede hacer daño"

En los últimos dos meses el Antoniano, rival del Avilés en el play-off de ascenso a Primera Federación, tan solo ha perdido un partido, el disputado ante el Xerez Deportivo. Y, casualmente, allí había un exblanquiazul. "Si tienen las cosas claras y saben sus puntos fuertes, podrán hacerle daño", analiza Sergio García, extremo avilesino hasta el mes de enero y que militó durante la segunda mitad del curso año en el cuadro jerezano.

"El campo del Antoniano es muy complicado, tanto porque es césped artificial como por sus dimensiones. Es pequeñito", comenta el futbolista, que destaca la competitividad de los andaluces, lo que les ha llevado a hacerse con un puesto en play-off. Para poner un ejemplo, García se acuerda del Pepe Quimarán de Posada de Llanera. "El estilo es parecido: mucho balón aéreo, faltas, saques de banda, córners… El balón parado y las segundas jugadas van a ser muy importantes", asegura Sergio, que advierte sobre la necesidad de los blanquiazules de estar atentos a esas segundas jugadas: "si no, les va a costar mucho".

El exrealavilesino está ahora de vacaciones tras conseguir la salvación con el Xerez Deportivo, donde confiesa "ser feliz", pero no se olvida de sus excompañeros en el club asturiano. "Estoy de vacaciones, pero intentaré ir. Me gustaría mucho verlos. He estado pendiente, tengo amigos y me habló mucho con ellos", comenta el extremo, que reconoce que "necesitaba un cambio de aires" para recuperar su mejor versión. "La gran diferencia desde que me fui han sido las lesiones. En la primera vuelta el cuerpo técnico tuvo que hacer malabares para sacar las alineaciones, y aun así hicimos un buen papel. Ahora se nota mucho que no tienen tantos problemas, por eso han quedado terceros", apunta el andaluz, cuyo corazón estará de lado blanquiazul durante estas semanas. "Tengo grandes amigos, les deseó lo mejor", sentencia. Ahora solo queda que sus excompañeros sigan sus pasos y consigan frenar los pies al Antoniano.