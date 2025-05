Kevin Bautista, uno de los puntales del centro del campo del Avilés: "No firmo el empate en casa del Antoniano, podemos ganar en cualquier campo"

Kevin Bautista (Sevilla, 1998) es uno de los que más ha celebrado el rival que tiene el Avilés para su primera ronda de play-off, el Antoniano. El centrocampista es uno de los cuatro futbolistas sevillanos que ha portado la camiseta blanquiazul a lo largo de su historia y ahora jugará cerca de su casa, con el calor de su familia y amigos. Pieza clave para que los avilesinos hayan conseguido la tercera plaza, atiende a LA NUEVA ESPAÑA antes de viajar a tierras andaluzas.

¿Está al 100% para la eliminatoria?

Estoy un poquito sobrecargado, pero es lo normal cuando llegas al final de temporada. Para jugar el sábado estoy perfecto.

¿Motivado para el play-off?

Mucho, la verdad. Vengo de descender el año pasado y ahora todo es diferente. Estoy muy ilusionado. Ojalá consigamos el objetivo.

Menudo cambio ha vivido en un año.

Es lo bonito que tiene el fútbol, que cada año, prácticamente cada domingo, tienes una nueva oportunidad. Este año todo me ha ido bien y ahora vamos a intentar subir a Primera Federación.

Supongo que le habrá gustado el rival, ya que queda cerca de su casa. Es uno de los cuatro sevillanos que ha vestido la camiseta del Avilés.

Una de las cosas por las que estoy muy ilusionado es por eso. Tenía muchas ganas de que nos tocase el Antoniano, porque van a poder ir mis amigos y mi familia. Ya les he dicho que estén pendientes del móvil para sacar las entradas.

No será la primera vez que visita la casa del Antoniano. ¿Cómo es como club?

El partido creo que será parecido a lo que se vio en el campo del Llanera, para mi son un equipo parecido, aunque con mejores futbolistas. Va a ser un encuentro de mucha garra, de intensidad y segundas jugadas. Estamos preparados para ello y el sábado lo demostraremos.

¿Cómo le ha ido en sus partidos en el Municipal de Lebrija?

He ido a jugar allí tres o cuatro veces y le lo voy a confesar que nunca he ganado. Quiero quitarme esa ‘maldición’ este sábado. Con un 0-1 me conformo, no pido más.

¿Cómo ve al Avilés de cara al primer partido de la eliminatoria?

Estamos muy concentrados, con ganas de saltar al césped. Creo que se está viendo en los entrenamientos. Contra el Numancia no nos salieron las cosas, pero ahora solo pensamos en el play-off.

¿Firma un empate en Lebrija?

Ni loco. Tenemos un equipazo y estamos preparados para ganar en cualquier campo. Solo pienso en volver con una victoria.

Usted ha sido uno de los nombres propios del año en el Avilés. ¿Cómo analiza su propia temporada?

Estoy muy contento con mi año. He madurado mucho a nivel mental y he mejorado físicamente. Me ha sentado bien el norte. Tengo que agradecer mucho al cuerpo técnico y a mis compañeros, me han ayudado mucho. Eso sí, todavía falta lo mejor.

¿Se ve en Primera Federación?

Es algo que vi desde el primer momento. El objetivo era hacer play-off, que lo hemos conseguido, y ahora vamos a por el ascenso.

En una semana se decidirá la eliminatoria en el Suárez Puerta. ¿Qué espera de la afición?

Para nosotros son muy importantes. Seguro que a alguno nos lo encontramos por Sevilla. Durante este año han sido fundamentales: les vamos a necesitar.

