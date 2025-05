Se apaga la voz del fortín: "Nos llevaremos el espíritu de Pumarín al Palacio"

La imagen, y la voz, más reconocible del polideportivo de Pumarín es la de Rubén Rodríguez, el "speaker" en los partidos que juega el OCB como local. Siempre con un micrófono y con Jorge Lana a su derecha encargándose de convertir al recinto ovetense en uno de los que más y mejor cuidan la selección musical. La de Rubén, como pasa con tantas cosas en el entorno del OCB, es una historia que empieza en una amistad que se acaba por convertir en algo sin lo que los aficionados no se imaginan un partido de su equipo. Tres partidos se ha perdido en las doce temporadas que lleva el equipo en la segunda categoría del baloncesto español (once denominándose LEB Oro y la actual como Primera FEB). "Te pones a pensarlo y creo que son 14 años los que llevo. El año del ascenso a Oro teníamos solo el micrófono de la garita y dábamos básicamente la alineación", rememora el ovetense, que reconoce que "en Oro fue cuando empezó el tinglado a ser ya más serio".

El principal responsable de que Rubén sea el "speaker" del Oviedo Baloncesto, uno de los más respetados de la categoría, es Fernando García, "Ferdi", actual director general del club: "Siempre estuve acompañado por Jorge Lana; Ferdi, Jorge y yo fuimos juntos al colegio y en su día Ferdi nos pidió que le echáramos una mano. Así empezó todo".

Aunque parezca que Rubén nació para animar en los partidos de baloncesto, nunca lo había hecho antes del OCB. Después fue "speaker" en partidos del Real Oviedo, del Oviedo Balonmano Femenino, estuvo en el Circuito ACB de pretemporada que se jugó en el Palacio y en la fase final de la Copa del Rey de baloncesto en silla de ruedas que se celebró en Pumarín.

Rubén es uno de los grandes responsables de lo que se denomina "efecto Pumarín", aunque no sabe bien cuándo se comenzó a usar, si fue en las primeras fases de ascenso, en la Liga EBA, o ya con el equipo en Oro. Rubén se remonta "a la primera temporada en Oro": "Hubo una sucesión de partidos que se resolvieron en la última canasta, remontadas contra Palencia, Coruña, Andorra, … y creo que quien acuñó la frase fue Ferdi", explica.

Entre las anécdotas que ha vivido están sus charlas con los árbitros. "Broncas no hubo, algún partido sí que lo pararon para que nos calláramos y hubo uno en el que me llamaron antes de empezar. Me dijo Héctor (Galán, exdirector general del club) que los árbitros querían hablar conmigo y me vinieron a decir ‘sabemos lo que mueves, es una pasada, pero hay equipos que dicen que hablas cuando no puedes…’ y me dijeron que no pidiera ruido. Lo hice y durante el partido no me dijeron nada”, relata.

Rubén es consciente de que el ambiente que se genera en Pumarín ha sido clave en la trayectoria del equipo: "Te dabas cuenta de que el ambiente hacía temblar al rival, lo decían todos los entrenadores que venían". Como muchos otros, si se habla de un partido, el que le viene a la memoria es la final de la Copa Princesa que el OCB le ganó al San Pablo Burgos: "Fue el más importante y me acuerdo de ponerme de pie y volverme loco. También la remontada al Palencia en el play-off…".

Hoy (21.00 horas) será el último baile en Pumarín: "No sé qué decir, es una sensación rara, te viene la nostalgia, son muchos recuerdos en doce años de LEB Oro, el otro día hicimos la cuenta y solo con los de Oro son 208 partidos, da un poco de pena, echaremos de menos Pumarín pero también estoy convencido de que nos vamos a llevar el espíritu de Pumarín al Palacio de los Deportes".