Un ex del Avilés ya vaticinó el primer encuentro del play-off blanquiazul: "Es el destino»

Cuando el sorteo para la primera eliminatoria del play-off de ascenso a Primera Federación iba avanzando, uno de los que más nervioso estaba en el Antoniano era Raúl Rojas (Alcalá de Guadaira, 2000). No quería cruzarse con su exequipo, el Avilés, pero el destino es caprichoso. El extremo jugó en el Suárez Puerta el final de la temporada pasada y, muy a su pesar, no entró en los planes del club de cara a este año. Ahora, tras un breve paso por el Linares, forma parte del club de Lebrija, primer rival de los blanquiazules en su carrera por el ascenso. No esconde que, a pesar del gran cariño que guarda al Avilés, está muy motivado.

¿Cómo afronta el partido?

Seguimos con la misma línea de trabajo que nos ha traído hasta aquí. Somos humildes, estamos trabajando como el que más con mucha ilusión y hambre, como todo el año. Todo eso, además, ahora se multiplica por mil.

Usted conoce desde centro al Antoniano. Explíqueme como es el club, porque por las comparaciones recuerda al Llanera.

Esto es un club humilde, de pueblo. Lo que tenemos diferencial es la unión con la afición, da igual ganar o perder, siempre están muy orgullosos de nosotros. El vestuario, además, es una familia. Nuestro objetivo era salvarnos y mírenos ahora.

La idea era salvarse y ahora sueñan con el ascenso.

El objetivo cuando llegué era conseguir los 43 puntos lo más rápido posible y seguir un año más en Segunda Federación. Era el único objetivo que teníamos. Pero claro, ver que van pasando las jornadas, que vas ganando partidos y que nadie te somete, te ves fuerte… Y claro, empiezas a soñar. Lo que nos ha llevado hasta aquí es la ilusión y las ganas de soñar.

¿Qué es lo que más destacaría de su equipo?

La unión que hay entre todos los jugadores y el cuerpo técnico. Somos once tíos que estamos dispuestos a morir por el resto de la plantilla. Sabemos que, si fallamos, tenemos a 21 almas detrás por las que volver a correr a muerte. Tenemos muchas armas aparte de eso que no le voy a desvelar (bromea), pero lo más importante es esto.

Sergio García, ex jugador del Avilés, formó parte del Xerez Deportivo, último equipo que les consiguió ganar. Hablaba de la importancia del balón parado y las segundas jugadas.

Tengo que reconocer que ese ha sido nuestro peor partido desde que estoy aquí, no nos salió nada bien. Somos un equipo guerrero, eso es verdad. Nos gusta el choque y la intensidad. Estamos preparados para sufrir, es algo que nos gusta, pero también tenemos jugadores buenos con balón.

Usted llegó al Antoniano en el mes de enero, cedido por el Linares.

Me fui del Linares en busca de protagonismo y la verdad es que lo he encontrado. Aquí soy muy feliz, necesitaba volver a ser yo y lo he conseguido. Estoy con mi familia, mis amigos… Tengo todo lo que uno necesita para ser feliz.

¿Cuál fue su reacción al ver el sorteo?

Sabía que nos iba a tocar el Avilés, era cosa del destino. Me da lástima porque es un equipo al que tengo mucho aprecio. Cuando estuve ahí sentí mucho los colores, la afición me acogió súper bien y tengo un recuerdo increíble de mi medio año ahí. Jugar contra tu exequipo siempre es una motivación. Lo ideal sería celebrar juntos un ascenso sin tener que cruzarse, pero eso ya es imposible. Si marco no celebraré el gol por respeto, mi etapa ahí fue muy intensa, no es como otros clubes contra los que sí celebraría.

Javi Rozada y su entrenador, Diego Galiano, guardan una gran relación. Hábleme de él.

Es uno más de nosotros. Es un entrenador súper cercano, que le gusta la intensidad y sabe sacar lo mejor de nosotros. Plantea los partidos muy bien, casi nunca se equivoca con sus planteamientos. Me está dando lo que necesitaba.

¿Ha hablado con alguno de sus excompañeros del Avilés?

Me he escrito con Natalio de buen rollo. Tengo ganas de verle y de hacernos una foto juntos.

