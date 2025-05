Los héroes dicen adiós al recinto que les vio triunfar: entrenadores y jugadores históricos del Alimerka Oviedo Baloncesto se despiden de Pumarín

Si llevas muchos años yendo a Pumarín a ver al Alimerka Oviedo y te concentras durante un rato, cierras los ojos y empiezas a recordar se te puede aparecer Jordan Swing anotando 40 puntos, o Víctor Pérez metiendo un triple sobre la bocina, quizás Álvaro Muñoz sirviendo un ally-oop a Juan José García para ganar al Clavijo un partido que estaba perdido o al mismísimo Oliver Arteaga dando clases bajo el aro y manteniendo a flote al equipo en las buenas y, sobre todo, en las malas. Si sigues, verás a Fran Cárdenas haciendo diabluras, a Ian O’Leary dominando la LEB Plata o incluso a Kevin Ratzsch, tan callado y tan bueno cuando no jugaba lesionado.

Y es que veinte años dan para mucho. Para muchísimo. La afición echará de menos este pequeño recinto, que pasó de tener un aforo de unos 400 espectadores a ser un respetado, y muy popular, polideportivo para alrededor de 1.400 personas. El baloncesto, al menos el que juega el OCB en Primera FEB, baja el telón en este recinto para trasladarse al Palacio de los Deportes. Algunos de los protagonistas han querido decir adiós y dar la bienvenida al Palacio de los Deportes.

Adrián Macía (excapitán y jugador entre 2006 y 2014).

"Si tengo que elegir un momento, me quedaría con las celebraciones en la fuente, que era un ritual; Pumarín significaba tener un jugador más en la cancha, entraba en el scouting del rival. Espero que se repitan los éxitos en el nuevo anfiteatro y que recordemos siempre de dónde venimos, que es Pumarín".

Agustín Prieto (excapitán, jugó entre 2006 y 2016).

"He vivido momentos de todo tipo, muchas experiencias, en esos diez años he tenido la suerte de ir creciendo, ascendiendo, da tristeza de marcharse, pero el club ha crecido y Pumarín se nos ha quedado pequeño".

Víctor Pérez (excapitán, jugó en el OCB entre 2012 y 2020).

"El mejor recuerdo fue la Copa Princesa, las lágrimas de la afición cuando dimos la vuelta con la Copa es algo inolvidable. El paso al Palacio es obligatorio y espero que signifique muchos éxitos".

Oliver Arteaga (excapitán, jugador entre 2017 y 2023).

"En ese lugar he vivido momentos muy bonitos, me quedaría con el momento de la retirada de la camiseta junto a mi familia, por todo lo vivido, encima ese día se consiguió la salvación en una temporada muy complicada. Allí he recibido muchísimo cariño".

Marc Martí (Capitán del Oviedo Baloncesto).

"Tengo dos momentos marcados, cuando volví de la lesión de rodilla la ovación que recibí aquí fue muy importante para mí y el partido contra Castelló en el que conseguimos la salvación, la comunión que hubo ese día con la afición".

Alfredo Riera (entrenador entre 2009 y 2012).

"Pumarín para mí es tocar el cielo, me ha permitido desarrollar mi pasión en mi ciudad, que es Oviedo, y con mis amigos. El agradecimiento es máximo. He podido vivir experiencias únicas e irrepetibles, llegar a sitios en este deporte donde pensé que no llegaría nunca".

Guillermo Arenas (Entrenador entre 2012 y 2015, y en el final de la temporada 2022 y 2023).

"De los mejores recuerdos es el récord de imbatibilidad que hicimos como locales, más de un año, con una comunión entre equipo y afición que es de lo mejor que me llevo. A Pumarín lo he visto nacer, mejorar y crecer".

Carles Marco (entrenador entre 2015 y 2018).

"Mi mejor recuerdo fue la Copa Princesa, con el pabellón a rebosar, con toda la afición apoyándonos, era mi primera temporada como primer entrenador. Despedirme de un sitio tan idílico no es fácil".

Javi Rodríguez (entrenador del OCB).

"Es difícil elegir un recuerdo, posiblemente el año de la Copa, a nivel de club es el hito más importante que ha conseguido el club. Para mí es cada partido, que tiene su momento motivador, es un pabellón que aprieta, y es un placer haber vivido estos siete años como entrenador y como segundo entrenador. Hay que dar las gracias a Pumarín, pero el Palacio es una nueva oportunidad".

Javi Rodríguez, "Champi" (Jugador entre 2006 y 2010).

"Me quedo con los ascensos y deseo toda la suerte al Oviedo en el cambio de pabellón, seguro que es un gran impulso para seguir creciendo".

Javi Candás (jugador entre 2006 y 2010).

"Mi mejor recuerdo fue el ascenso a LEB Bronce, Pumarín fueron cuatro años, pocos, por culpa de las lesiones, en los que pude crecer mucho".

Fran Cárdenas (base del OCB entre 2012 y 2014 y entre 2017 y 2019).

"Pumarín es un sitio especial para mí, me permitió dar un salto, tanto el club como el pabellón fueron muy importantes para mi carrera deportiva".

Héctor Galán (exdirector general, entre 2004 y 2024).

"Hay recuerdos más íntimos, cuando nos tocaba montar y desmontar los viernes antes de los partidos, con un grupo de voluntarios, se montaba un ambiente muy especial, de trabajo pero también de diversión. Resumía la ilusión que teníamos".

Urko Otegui (excapitán del Palencia).

"Ha sido un placer poder disputar partidos en Pumarín, recibir ese ambiente increíble que generáis. Os deseo la mejor de las suertes en vuestra nueva casa".

Alejandro González (exentrenador ayudante del OCB, ahora en el Andorra de ACB).

"Mi mejor recuerdo, el día que ganamos la Copa Princesa, recuerdo mucha alegría y mucha emoción. Soy nacido en el barrio de Pumarín, es mi casa, allí he tenido la oportunidad de practicarlo y como entrenador ser profesional en mi ciudad".

Miquel Salvó (jugó en la 2016-17 y fue MVP de la Copa Princesa, ahora en la ACB).

"Mi mejor recuerdo obviamente fue la Copa, fue una noche especial, Pumarín para mi ha sido un antes y un después, el paso por el Oviedo dejó huella".

Álvaro Muñoz (jugó entre 2013 y 2015.

"Pumarín ha significado para mí encontrarme con muy buenos amigos que sigo teniendo contacto con ellos, dos años muy bonitos, ha sido muy importante para mí".

Diego Sánchez (Jugador entre 2012 y 2016).

"Llegué muy veterano y supuso una alegría vivir una pista tan bonita y tan cálida. Para todo el mundo era muy bonito jugar allí".

Alonso Meana (canterano del OCB que jugó en el primer equipo hasta 2022).

"Pumarín para mí ha sido importante no solo como jugador, también como aficionado, me acuerdo como chaval ir a sacarme fotos con los jugadores y luego hacerlo yo".

Paula Bergel (directora de la cantera del OCB).

"Mi recuerdo es estar aquí, de parto, con mis primeras contracciones de primer hijo viendo la final de un equipo junior femenino que entrenaba, que no pude dirigir la final, lo viví aquí, fue un bonito recuerdo porque ganamos y poco después nació mi hijo, que dio sus primeros pasos en el círculo central de Pumarín". n.