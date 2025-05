Rozada no firma el empate en el Avilés-Antoniano: "Llegamos en el mejor momento"

Javi Rozada analizó ayer el primer partido de su equipo, el Avilés, en el play-off de ascenso a Primera Federación ante el Antoniano. "Llegamos en el mejor momento de la temporada, creo que los jugadores están con una confianza muy grande. Estoy contento porque llegamos por encima de las expectativas que teníamos", comenzó diciendo el técnico asturiano, quien analizó la eliminatoria. "Un play-off cambia mucho respecto a la Liga. Las eliminatorias se sacan más por energía que por fútbol. Creo que nosotros allí, precisamente por el rival que tenemos, debemos tener mucha de esa energía. Ese fútbol que tenemos también marca la diferencia. Será un partido para competir", indicó.

"Es un campo (el municipal de Lebrija, estadio del Antoniano) donde tienes que estar muy intenso, con un compromiso entre jugadores y el cuerpo técnico muy grande. Estamos preparando el plan de partido y vamos a ir a muerte con él. Luego, durante el duelo, pueden pasar muchas cosas. Estamos preparados para diferentes escenarios. A partir de ahí, lo único que me preocupa es respetar bien lo que hemos trabajado, hacerlo con confianza y lo demás es un proceso. Estoy tranquilo porque si hacemos eso, el equipo va a sacar un buen resultado", aseguró el técnico del conjunto de la Villa del Adelantado, quien no firma el empate en la primera ronda de la eliminatoria. "No lo firmo a pesar de que el Antoniano pierde poco en casa porque creo que llegamos en un buen momento y el equipo está capacitado para, con el plan de partido, poder ganar", vaticinó.

También quiso comentar el estado del terreno de juego donde se empezarán a jugar el ascenso. "Es un campo peculiar, con un césped gastado. Tiene unas dimensiones reducidas, sobre todo de largo. De ancho es un poco más grande, pero tiene 93 metros y es bastante corto. Ellos entrenan ahí todos los días, pero no creo que influya en el resultado", zanjó.