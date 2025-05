Y esto fue el fortín de Pumarín: el Alimerka Oviedo Baloncesto se despide de Pumarín con victoria (72-65)

El Alimerka Oviedo Baloncesto se despidió ayer del polideportivo de Pumarín, la que ha sido su casa durante 21 años, desde su fundación, ganando a uno de los equipos revelación de la Liga, el Caja Rural Zamora, para acabar la temporada décimo, con 14 victorias, a un puesto y una victoria de disputar el play-off de ascenso a la ACB.

Una despedida que estuvo a la altura, que arrancó alguna lágrima, que congestionó la voz de más de uno cuando todo el público hizo la cuenta atrás de los que serán los últimos segundos que el primer equipo del OCB dispute en un lugar en el que tanta gente ha sido tan feliz tantas veces. Hubo discursos, se gritó el ya legendario "¡Esto es Pumarin!" y la gente hizo lo que siempre suele hacer en ese maravilloso lugar: sonreír y pasarlo bien, que en el fondo es de lo que se trata.

En esta última noche los protagonistas, los más destacados, quizás, fueron Alonso Faure y Steven Verplancken, dos jugadores que firmaron para seguir la próxima temporada en Oviedo. Pero no fueron los únicos, con un Valinotti acabando la temporada en un gran momento, con Marc Martí como estandarte y orgullo de este equipo, con Ike Nweke poniendo su físico y su buena mano de media distancia, con Raúl Lobaco amargando la existencia del anotador rival y sumando desde la línea de tres, con Amarante poniendo inteligencia al juego, con Loïc Menuge intentando sus característicos lanzamientos, con Langarita tratando de pintar alguna de sus obras de arte, aunque a veces le cueste perder el balón. También con los que no estaban por lesión, como Cosialls y Dan Duscak, que han hecho un temporadón espectacular. Mikel Sanz, que ya no está, es también resonsable de este éxito.

Entre todos, siendo un equipo de verdad, liderado por un entrenador, Javi Rodríguez, que también ha demostrado estar en la élite de esta competición, haciendo jugar a su equipo a un nivel enorme, sacando a sus hombres todo el jugo, han logrado que el traslado al Palacio de los Deportes se pueda hacer en las mejores condiciones. Con un patrocinador, Alimerka, que les garantiza el apoyo durante cinco años y con una afición que ahora tiene el trabajo de difundir la palabra para que sean muchos más los que vean este fantástico espectáculo la próxima temporada en el Palacio.

A algunos, pensando en este final, se les habrá aparecido Ian O’Leary machacando el aro de Pumarín, Will Hanley corriendo la pista a la espera de una fina asistencia de Fran Cárdenas, Víctor Pérez metiendo el triple ganador, Oliver Arteaga dando un paso para acá, otro para allá, rompiendo la cintura de su defensor para sumar otros dos puntos, Juan José García recogiendo el ally-oop de Álvaro Muñoz, Ferrán Bassas parándose en la línea de tres para anotar, Agustín Prieto tirándose para robar un balón sin importarle su físico, Héctor Macía haciendo su gancho sidrero y su hermano Adrián derrochando las toneladas de clase con las que salía a la pista.

Seguirá la cantera en Pumarín, que pasa a ser el Magariños del OCB, ese lugar que sirve para recordar de dónde vienes y qué feliz fuiste en la juventud. Pero viene el Palacio, un lugar para que este club se haga mayor, madure y pueda alguna vez encaramarse a ese lugar que da miedo nombrar pero al que todos saben que quieren llegar: la Liga ACB.