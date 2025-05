Rozada valora el empate y comenta su expulsión: "El arbitraje ha sido un escándalo"

Javi Rozada, técnico del Avilés, valoró el empate tras un partido en el que fue expulsado.

El resumen. "Creo que ha sido un buen partido en líneas generales. Además, en una atmósfera increíble, con la gente muy metida. Ha sido, la verdad, un encuentro de muchísima tensión y creo que hemos hecho un gran trabajo contra un equipo que, en casa, solo ha perdido dos partidos en los últimos dos años. Creo que lo hemos minimizado totalmente. Hemos tenido nuestras opciones, sobre todo en el primer tiempo, con situaciones para habernos adelantado. En el segundo tiempo nos tocó sufrir, es cierto, pero el equipo, como digo, hizo un muy buen partido, con un plan perfecto. Si alguien mereció ganar y buscó la victoria, fuimos nosotros".

Una mejor primera parte. "Tuvimos situaciones para adelantarnos. Perdonamos, tuvimos dos o tres ocasiones claras. En el segundo tiempo también generamos alguna, aunque más aisladas: un tiro de Davo, otro de Isi... Situaciones de última línea en las que también podíamos haber hecho daño. No metimos y luego supimos sufrir. Pero lo hicimos por temas extradeportivos, totalmente. No quiero ni valorar por qué sufrimos eso".

Sobre el análisis del partido. "Sabíamos a dónde veníamos. Jugar aquí es muy complicado: por el campo, por la gente... Me parece que ha sido un partido dificilísimo. Y creo que el equipo ha estado de diez. Chapó, porque es muy difícil no conceder prácticamente ningún tiro a un equipo tan fuerte en casa, que te somete, te mete gente en el área, te aprieta bien, con un trabajo espectacular de Diego con este grupo. Eso dice mucho del partido que hemos hecho. Estoy orgulloso. Pero todo está abierto y se decidirá en Avilés".

Preparar los penaltis. "Sí, lo teníamos estudiado. Sabíamos que había que aguantar por cómo los lanzaba, y que luego se tiraba a su izquierda. Álex lo tenía muy claro, lo hablamos esta mañana, en la charla. Hoy que trabajamos algo de balón parado, lo valoramos con Varo y le dijimos que aguantara y se tirara a su izquierda".

El valor emocional de la parada. "Está claro que es importante por el minuto en el que fue, sobre todo en lo anímico, más que por el resultado. Un gol en el Suárez Puerta, con el campo lleno como va a estar, lo puedes meter en cualquier momento. Creo que el valor está en lo emocional, porque habría sido muy injusto tener que hacer ahora un viaje tan largo, después del partido que hicimos, y subirse al autobús con una derrota. Muy injusto. Más por eso que por el marcador en sí".

Su expulsión. "A mí me expulsa el cuarto árbitro por decirle al banquillo, después del penalti: 'Muy casero, Johan, muy casero'. Conozco al árbitro. Es verdad que creo que fue muy casero, pero es mi sensación. Al final, todos miramos por lo nuestro. Él se juega ascender, le tengo el máximo respeto, pero creo que fue muy casero. No les sacó ni una amarilla, a pesar de todas las faltas. No nos dejó tener continuidad. Todas las decisiones importantes cayeron de su lado: el fuera de juego de Isi, el penalti a Santa... Y el colmo es el último penalti. No me quejo ya del penalti, sino de que la falta que lo precede no era mía. Nos empezó a quitar faltas… Ha sido un escándalo. Nos sacó del partido totalmente. Así que felicito al equipo, porque supo aguantar. Y como digo, me expulsan por decir ‘Muy casero, Johan, muy casero’. Creo que no fue justa mi expulsión. Dije ‘muy casero’ tras un penalti, con toda la tensión que había. Creo que hay que tener más templanza. Porque no solo se juegan cosas ellos. Nosotros también nos jugamos mucho. Y el domingo puede que nos falte alguien por un comportamiento que, insisto, no fue una falta de respeto".

El factor campo en la vuelta. "Sí, seguro que va a estar a reventar. Mira hoy toda la gente que vino y nos apoyó. En los momentos complicados del choque nos sentimos muy arropados. Y yo nunca había vivido un ambiente como el de hoy. He entrenado muchas temporadas en Segunda B, pero tengo que felicitar al Antoniano por haber logrado este ambiente en un estadio así. Tiene mucho mérito. También dice mucho del trabajo del club, no solo del cuerpo técnico y los jugadores. Y creo que nosotros supimos aguantar ese ambiente, gestionar las emociones que generó el partido. Estuvimos francamente bien".

¿Conforme con el 0-0? "Bueno, ni me gusta ni me disgusta. Dije que no firmaba el empate, que veníamos a ganar. Es el resultado que se dio. Ahora, sobre ese 0-0, vamos a construir el plan para la vuelta, con el máximo respeto a un equipo que, fuera de casa, ha ganado siete partidos. Tendremos que salir tan mentalizados o más que hoy, porque es un rival muy peligroso. Pero como te digo, con nuestra gente. Estoy seguro de que la afición de Avilés estará orgullosa del equipo. Porque, sinceramente, todo el cuerpo técnico y todo el club lo estamos".