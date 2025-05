El salvador del Avilés lo tiene claro: "En casa, con nuestra gente,vamos a cumplir y ganaremos al Antoniano"

“Esperemos que no haga falta parar otro penalti, pero seguiré ayudando al equipo en todo lo posible”, bromea Álvaro Fernández, guardameta del Avilés y el salvador de los blanquiazules en tierras andaluzas. El madrileño fue el principal protagonista del empate de los avilesinos ante el Antoniano cuando, en los últimos compases, logró salvar un penalti que sirvió para amarrar un empate en Lebrija. “Ahora volvemos a casa, que es donde culminaremos la tarea”, señala el portero.

“Hice todo lo que pude para ayudar al equipo”, comenta, sin darse excesiva importancia, Fernández. “Nos vamos vivos de un campo muy difícil, donde todos los equipos que pasaron por aquí sufrieron. Eso es lo importante”, explica el portero, que da valor al empate conseguido en el Municipal de Lebrija, un resultado que en la segunda mitad parecía que se iba a complicar. “Ellos han tenido su momento, son un equipo complicado, pero hemos salido más que vivos de aquí”, apunta.

Sobre su gran momento, la espectacular parada al penalti en los últimos compases, el meta agradece a Miguel Méndez y Alex Garaot, miembros del cuerpo técnico, su labor de análisis previa al duelo. “El mérito no es solo mío, es del trabajo de mis compañeros. Por la mañana, antes de comer, me pasaron quiénes serían los lanzadores en caso de haber penaltis. Sin sus indicaciones seguramente no lo hubiese parado. Gracias a Dios hice como me dijeron y todo ha salido bien”, afirma el futbolista.

Fernández no se quiso olvidar de la afición, con más de un centenar de personas desplazadas a Lebrija. “Para nosotros es un orgullo. Solo nos queda darles las gracias, se ha recorrido toda España por un sentimiento. Ahora solo les pido que, en el partido en casa, nos lleven en volandas”, subraya el portero, que “confía totalmente” en hacerse con la victoria en el Suárez Puerta. “En casa, con nuestra gente, vamos a cumplir”, sentencia.