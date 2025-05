Andrea González, el joven ovetense que se desliza sobre nieve y con patines hacia títulos nacionales y europeos

Cuando apenas tenía dos años recién cumplidos, Andrea se calzó por primera vez unos esquís en los Alpes franceses. "Hay quien dice que fue con uno, pero no andaba como para esquiar", bromean sus padres, David y Conchi, ambos aficionados de toda la vida al deporte blanco. Desde entonces, cada invierno lo pasa en Fuentes de Invierno o en San Isidro, donde la familia tiene una casa que se convierte en refugio cada vez que las nevadas permiten deslizarse por las pistas.

Vivir deslizándose sobre nieve o patines

La pasión por el esquí no tardó en tomar forma: a los cuatro años Andrea comenzó a entrenar en el club de las estaciones de esquí de Fuentes de Invierno y, poco después, dio el salto al Aller Esquí Club. Con ocho años ya disputaba competiciones oficiales, encadenando éxitos: campeón de Asturias, podios en la Copa Cordillera Cantábrica y vencedor en 2023 de la prestigiosa Audi 4 Cup celebrada en Fuentes de Invierno. Esta temporada, la escasez de nieve afectó al calendario de esquí alpino, por lo que Andrea y su familia decidieron apostar con más fuerza por el ski cross, disciplina que ya practicaba. La decisión fue un acierto: en Sierra Nevada logró proclamarse subcampeón de España en categoría U12, firmando su mejor resultado hasta la fecha.

Su calendario de actividades no deja espacio para el aburrimiento. Cuando el invierno da paso al buen tiempo, Andrea, que cuenta con 12 años, cambia los esquís por los patines en línea. Juega al hockey sobre patines y también compite en esquí alpino en línea una modalidad que replica el esquí alpino sobre asfalto. En 2024 firmó una gran temporada: tercero en la Copa de España y campeón de Europa en Oviedo, justo antes de que la sección local del club desapareciera, poniendo fin a las pruebas en su ciudad. Andrea estudia sexto de Primaria en el Colegio Público Liceo Mierense, donde su madre ejerce como profesora de Educación Física. No resulta fácil compatibilizar el nivel de exigencia de tres disciplinas deportivas con los estudios, pero con organización y esfuerzo lo consigue. "Saca buenas notas, aunque tiene que esforzarse mucho", reconoce su madre. El joven ovetense tiene muy claras sus prioridades. En su particular clasificación, el esquí ocupa el primer puesto "con un 100 sobre 100", seguido muy de cerca por los patines en línea y el hockey. Los estudios, en su escala, se quedan en un "25 y verbo", bromea entre risas, aunque sus resultados académicos desmienten su modestia.

Pese a su corta edad, Andrea sabe que el camino del deporte es largo y exigente. De momento, cuenta con el apoyo incondicional de sus padres y de algunas colaboraciones que alivian la carga: la tienda Teleski y la marca de material Nastar le ofrecen condiciones especiales para el equipamiento.

Cuando se le pregunta qué le gustaría conseguir en el futuro, la respuesta de Andrea es clara: "Ser campeón de España... y llegar a unos Juegos Olímpicos". Un sueño ambicioso, pero que, visto su carácter y sus logros, parece cada vez más cerca.

En su mochila de viaje caben tres deportes, miles de kilómetros sobre nieve y asfalto, y un sueño tan grande como las montañas que lo vieron empezar a esquiar. Andrea González no entiende la vida sin esfuerzo, sin pasión y sin esa sensación única de lanzarse ladera abajo, persiguiendo su meta.