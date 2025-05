El Avilés, molesto con el arbitraje ante el Antoniano: "Todas las decisiones importantes cayeron de su lado"

"Todas las decisiones importantes cayeron de su lado: el fuera de juego de Isi, el penalti a Santamaría… Y el colmo es el último penalti. No me quejo ya del penalti, sino de que la falta que lo precede no era. Nos empezó a quitar faltas… Ha sido un escándalo. Nos sacó del partido totalmente". Así de contundente se mostró Javi Rozada, entrenador del Avilés, tras el encuentro ante el Antoniano. Y es que, bajo su punto de vista, el arbitraje de González Rodríguez condicionó claramente el devenir del duelo. Para el Avilés llovía sobre mojado, ya que el árbitro canario ya protagonizó otra actuación dudosa con los avilesinos, en el encuentro de la primera vuelta ante el Pontevedra, que terminó con empate a uno.

En el punto de mira del Avilés hay, sobre todo, tres acciones que el club del Suárez Puerta considera, como poco, muy dudosas. La primera, y la más clara de todas, es el penalti que salva, en los últimos compases del encuentro, Álvaro Fernández. Tras el encuentro, los jugadores blanquiazules, los que más de cerca vieron la acción, insistían en que la pelota había tocado en las costillas, no en el brazo. El propio Babin se desgañitó para tratar de explicarle al árbitro la situación, pero sin éxito. Esa jugada provocó que, a la postre, Javi Rozada fuese expulsado del encuentro al calificar a González Rodríguez como "muy casero".

Otras dos acciones que en el Avilés creen que, entendiendo el criterio del árbitro a la hora de pitar contactos, deberían haber sido penalti fueron las vividas en la segunda parte por Santamaría y Javi Cueto. Ambos cayeron en el área rival tras zafarse de los defensores rivales, pero en ambas ocasiones González Rodríguez decretó que no había pasado nada ante las críticas de los aficionados asturianos desplazados al Municipal de Lebrija. Además, a pesar de que el Antoniano fue el equipo que más faltas realizó durante los noventa minutos, el canario solo mostró tarjetas amarillas a los jugadores del Avilés.

En estas categorías, como es obvio, no hay VAR, por lo que otra de las jugadas que causó cierta polémica no se puede revisar. Isi Ros anotó un tanto en la primera mitad tras superar en velocidad a los defensores del Antoniano, pero antes de que el atacante rematase el linier levantó la bandera.

Eso sí, lo que más enervó a los intereses avilesinos fue que todas las acciones 50/50 eran señaladas hacia los andaluces. No eran grandes faltas o acciones merecedoras de una cartulina roja, pero las conocidas como "faltitas" siempre caían del lado del Antoniano. Ya fuese para tratar de frenar el juego o en un simple choque entre futbolistas, que González Rodríguez siempre sonreía hacía el mismo lado.

No es la primera vez que el colegiado canario choca de pleno contra el Avilés. En la primera vuelta el canario pitó en el Pontevedra-Avilés que también estuvo envuelto por la polémica, con una mano en el área rival que, de meter el penalti, hubiese sido el 0-2 para los blanquiazules. "El partido estuvo, todos los visteis, condicionado por una mano clarísima que era el 0-2. Era una mano como una catedral, los jugadores me lo dijeron. Hacía tiempo que no veía un partido tan condicionado por el arbitraje. Se han tomado muchas decisiones en nuestra contra. Ha sido muy raro", comentó, en aquella ocasión, el propio Rozada, que creía que el árbitro les había quitado dos puntos. Ahora, en su reencuentro, la sensación es parecida.